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Яндекс. Деньги отменили комиссию за операции по своим картам
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Яндекс. Деньги отменили комиссию за операции по своим картам 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: planet-today.ru
Команда сервиса Яндекс. Деньги объявил об отмене комиссии за операции по своим картам. Пользователи теперь могут без комиссии пополнять баланс пластиковых карт Яндекс. Денег и снимать с них наличные в банкоматах.
Положить деньги на карту без комиссии можно в мобильном приложении сервиса с другого счёта в Яндекс. Деньгах, а также с карты любого банка или платёжной системы, таких как Mastercard, Visa, «Мир».
Снимать наличные без комиссии обладатели карт Яндекс. Денег могут как в России, так и в любой другой стране мира. Для этого карта должна быть именной, а кошелёк — полностью идентифицированным. Лимит такого снятия — 10 тысяч рублей в месяц.
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