Падение доходов: что может себе позволить россиянин

Беднеем вместе: доходы россиян упали в два раза

Если верить статистике, то за 15 лет россияне стали богаче. В среднем по стране на одну зарплату можно купить в 2,2 раза больше продуктов. Однако состав минимального набора продуктов, который входит в потребительскую корзину, не менялся с 2013 года, и сейчас он соответствует структуре потребления малообеспеченных граждан. При этом около 40% россиян половину реальной продуктовой корзины выращивают на огородах.

Если посмотреть на статистику на протяжении последних 15 лет, то окажется, что покупательная способность россиян выросла. Так, в целом на среднюю российскую зарплату теперь можно купить в 2,2 раза больше продуктов, чем в 2002 году.

Так, зарплаты выросли по России с 2002 по 2017 год с 4360 рублей до 38333 рублей, тогда как стоимость минимального продуктового набора — с 936 рублей до 3714 рублей. Об этом говорится в исследовании компании «Финэкспертиза» (есть в распоряжении «Газета.Ru» ). В нем анализируется, как изменилась продуктовая емкость зарплат россиян на последние 15 лет, исходя из минимального набора продуктов, который могли приобрести жители каждого субъекта РФ на одну зарплату в 2002 и 2017 году.

Действующий минимальный набор продуктов, который входит в потребительскую корзину, предусматривает потребление в год на человека всего 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей, 60 кг свежих фруктов, 126,5 кг хлеба и хлебопродуктов, 58,6 кг мясных и 18,5 кг рыбных продуктов соответственно. При этом, рассчитывая его, служба использует средние цены на продукцию в регионе и объемы потребления товаров.

«Данные по размеру заработной платы и стоимости минимального набора брались за октябрь соответствующего года, для того, чтобы исключить влияние новогоднего роста цен и сезонных колебаний. Продуктовую емкость зарплат россиян мы определили как отношение размера заработной зарплаты к стоимости минимального набора продуктов», — отмечается в исследовании.

В ряде российских регионов покупательная способность жителей за последние 15 лет выросла почти в три раза. Например, это касается Москвы, Мордовии и Воронежской области.

То есть здесь россияне могут купить почти в три раза больше продуктов на свою зарплату, чем 15 лет назад.

Зарплаты выросли с 6388 рублей до 69847 рублей в Москве, с 2444 рублей до 25150 рублей — в Мордовии и с 2580 рублей до 28686 рублей — в Воронежской области.

При этом стоимости минимального набора продуктов в Москве подорожала с 1212 рублей до 4538 рублей, в Мордовии — с 877 рублей до 3089 рублей, а в Воронежской области — с 857 рублей до 3303 рублей.

Однако если 15 лет назад жители северных регионов могли приобрести раньше в 2,4 больше продуктов, чем среднероссийский житель, то теперь лишь в 1,3 раза больше, отмечает в исследовании.

Так, с 2012 года по 2017 год от 1,2 до 1,4 раз выросла зарплатоемкость россиян в северных республиках — Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе, Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

В частности, в Ямало-Ненецком автономном округе зарплата увеличилась с 15876 рублей до 82769 рублей, в Тюменской области с 12083 рублей до 59737 рублей, а Ханты-Мансийском автономном округе — с 14634 рублей до 61508 рублей.

Как видно из статистики, продукты дорожали не так активно.

Например, в Ямало-Ненецком автономном округе стоимость минимального продуктового набора увеличилась с 1486 рублей до 5576 рублей. В Тюменской области цены на продуктовый набор увеличились с 1198 рублей до 4527 рублей, а в Ханты-Мансийском автономном округе с 1298 рублей до 4538 рублей.

«Ранее наиболее зажиточными считались районы севера и Сибири, обеспечивавшие себя за счет добычи нефти и газа. Однако стоимость углеводородов колеблется (так, если в 2008 году баррель нефти марки Brent составлял более $100, то сейчас менее $65 за баррель — «Газета.Ru»), что не может не сказаться на уровне дохода соответствующих регионов. При этом многие из субъектов, которые заметно отставали, сумели уменьшить разрыв за счет реализации тех или иных крупных проектов, повлиявших на доходы соответствующих областей, краёв или городов», — комментирует аналитик компании «Финам» Алексей Коренев.

В целом можно говорить о выравнивании уровня жизни между регионами, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал

Однако делать вывод из исследования о том, что россияне стали богаче за последние 15 лет, нельзя, подчеркивают эксперты.

Во-первых, слишком много вопросов к статистике.

«К корректности учета Росстатом зарплат и их динамики слишком много вопросов. К тому же даже по официальным данным более трети россиян обеспечивают себя за счет самозанятости (в регионах эта цифра доходит местами до 50% и выше), что делает точный подсчет уровня реальных доходов весьма затруднительным», — говорит аналитик Алексей Коренев.

Кроме того, в исследовании затрагиваются соотношение затраты к минимальному набору продуктов. Однако эксперты ранее неоднократно критиковали минимальный продуктовый набор, который входит в потребительскую корзину. По их мнению, фиксированный набор товаров и услуг в России отражает структуру потребления прежде всего малообеспеченных граждан.

Стоимость корзины пересматривается в течение года, а ее состав — раз в пять лет. Нынешний минимальный набор был установлен в 2013 году. При этом Минтруд недавно пообещал, что в этом году создаст рабочую группу по разработке новой потребительской корзины. Новая потребительская корзина, в которой будет больше мяса и меньше хлеба, появится в России не раньше чем через три года.

Как отмечали эксперты РАНХиГС , Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) в своем «Мониторинге экономической ситуации в России», в 2017 году в качестве стратегии улучшения материального положения россияне выбирали производство продукции в личном подсобном хозяйстве. Экономисты приводили данные весеннего исследования Института социологии РАН , согласно которому обеспечивают себя продуктами, выращенными в личном подсобном хозяйстве, почти треть опрошенных (32%), что на 12 п.п. больше, чем в 2014 году.

«Таким образом, в поведении граждан преобладают в основном архаичные формы улучшения своего материального положения, распространенные еще в ходе кризиса «выживания» в 1990-х годах, а не активные инновационные практики», — отмечалось в исследовании.

«Около 40% российских семей до сих пор почти половину своей продуктовой корзины производят самостоятельно, в садах да на огородах, за счет рыбалки, охоты. Ходят в лес за грибами-ягодами и так далее», — говорил о том же в интервью «Газете.Ru» Андрей Милехин , президент исследовательского холдинга «Ромир».

Если посмотреть динамику реальных располагаемых доходов (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян, то окажется, что наши сограждане стабильно беднеют последние четыре года. Реальные доходы россиян сократились на 0,7% в 2014 году, на 3,2% в 2015 году, на 5,8% в 2016 году и на 1,7% в 2017 году.

Чиновники надеются, что доходы россиян вот-вот начнут расти, однако эти прогнозы пока не сбываются.

Согласно последней статистике Росстата, реальные доходы наших сограждан упали на 49,7% в сравнении с декабрем прошлого года.

При этом в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года они не изменились (без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. рублей — «Газета.Ru»).