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Росстат уличили в манипуляции статистикой о доходах
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Росстат уличили в манипуляции статистикой о доходах 

Рамблер 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Росстат пришел к выводу, что реальные доходы россиян в январе 2018 года не изменились — не сократились и не выросли — по сравнению с январем 2017-го. Таким образом, прервалась отрицательная динамика, которая наблюдалась 11 месяцев подряд.
Однако «Ведомости» пишут, что зафиксировать падение доходов удалось только из-за того, что Росстат не учел полученную год назад пенсионерами единовременную выплату в пять тысяч рублей.
>> Реальные доходы россиян упали вдвое
«Ведомости» поясняют, что благодаря этой выплате был зафиксирован рост доходов на 8,8 процента. По данным издания, Росстат учитывал выплату пенсионерам «весь прошлый год» и в конце года зафиксировал спад доходов на 1,7 процента. В самом Росстате заявили, что «корректировка данных делается для их сопоставимости».
Директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов заявил «Ведомостям», что данные о прекращении падения реальных доходов — это «откровенная манипуляция». По его данным, в январе 2018-го этот показатель упал на семь процентов.
Тремасов считает, что нужно было упомянуть о росте доходов в январе 2017-го на 8,8 процента и о снижении в январе 2018-го на семь процентов, а затем представить данные, не учитывающие разовую выплату.
Тремасов подсчитал, что сейчас реальные доходы россиян на 3,3 процента ниже показателей за 2011 год и на 11,4 процента ниже пиковых значений за 2014-й. Эксперт подчеркнул, что доходы населения падали четыре года подряд.
Игоря Поляков из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования рассказал, что по сравнению с декабрем 2017 года доходы в январе 2018–го выросли на 1,5 процента. При этом в начале года на четыре процента были индексированы зарплаты бюджетников, а пенсию неработающих пенсионеров проиндексировали на 3,7 процента. Для реальной оценки ситуации с доходами необходимо дождаться данных, сказал он.
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