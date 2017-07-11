"Ни в чем себе не отказывайте": красноярский телеведущий высмеял "маленькие" зарплаты депутатов

В эфире передачи «Новое утро» красноярского телеканала ТВК ведущий Александр Смол рассказал, что депутаты местного Заксобрания повысили себе зарплаты в два раза. Видеозапись эфира опубликована на YouTube-канале ТВК.

Ведущий «поблагодарил» депутатов за работу и поаплодировал им вместе с другими сотрудниками телеканала.

Смол назвал народных избранников «красавцами», уточнив, что теперь их зарплата составляет 200 тысяч рублей. «Это круто: куда-то избраться, а потом повысить себе зарплату. <…> Ни в чем себе не отказывайте, как вы жили на сто тысяч рублей, мы не представляем», - отметил он.

По словам ведущего, сначала депутаты планировали повысить зарплаты госслужащим – врачам, библиотекарям – но в итоге они повысили их себе. «Врачей много, библиотекарей не так уж много, но, тем не менее, это существенная какая-то цифра, да еще всякие госслужащие. Да ну их нафиг! Мы же сейчас, ребята, остались в зале Заксобрания. А давайте поднимем зарплату себе!» - рассказал он.

Смол уточнил, что повышение зарплат не поддержал только один депутат - Иван Серебряков . Как оказалось, этот парламентарий просто покинул заседание до его окончания. По словам Серебрякова, «вопрос рассматривали в самом конце, когда обычно ничего важного не происходит».

Интернет-пользователи поддержали ведущего. Один из них написал , что Смол – «красава-чувак, не то что, те биороботы по федеральным каналам, живой человек, искренний, глаз радуется смотреть на него». «Вот такую журналистику мы ждем», - отметил другой. «Ведущий крут. Так и должна работать свободная пресса. Удачи в вашей нелегкой деятельности», - подчеркнули в комментариях к видеозаписи эфира. Также пользователи выразили опасения, что депутаты могут отомстить Смолу.