ВС РФ штурмом взяли Красногоровский вентствол шахты, важный опорник ВСУ

Бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады ВС России штурмом взяли стратегически важный опорный пункт украинской армии около Марьинки в Донецкой народной республике — Красногоровский вентиляционный ствол шахты «Трудовская». Об этом сообщил доброволец с позывным «Шахтер», показав видео.

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— Подразделениями 5-й бригады был произведен штурм Красногоровского шахтного вентиляционного ствола. Этот опорный пункт находится на окраине Красногоровки. Наши бойцы закрепились на стратегически важной точке, — рассказал он.

Боец поделился кадрами артподготовки, предшествующей штурму. На них видны массированные удары по зоне около ствола вентиляционной шахты, передает РИА Новости.

Колонна водителя-санитара ефрейтора Сергея Косенкова совершала марш в район выполнения боевой задачи, но попала в засаду украинской армии. О новых подвигах военных ВС России в зоне спецоперации сообщили в Министерстве обороны России.