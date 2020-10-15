России бросили вызов в Сирии

Власти Ирана подтвердили, что развёртывают некоторые средства ПВО в Сирии . Об этом, в частности, сообщил официальный представитель иранских вооружённых сил Абу Фадл Шикараджи, который в то же время отметил, что у Исламской Республики пока что нет возможности предоставить своим союзникам «всё бесплатно». Не исключено, что эти заявления могут преследовать цель устрашить регулярно наносящий удары по Сирии Израиль , однако в любом случае подобные высказывания способны привести к обострению.

Шикараджи отметил, что отправка средств ПВО в Арабскую Республику произошла по официальному запросу правительства в Дамаске . По его словам, экономическая ситуация, в которой находится Иран, пока что не позволяет помочь в больших объёмах. Он не уточнил, какие именно вооружения направлены в Сирию. Сообщается, что это могут быть ЗРК Bavar-373, Khordad-15 и Mersad. Официальный Дамаск обратился с соответствующей просьбой к своему шиитскому партнёру ещё летом — во время визита главы иранского Генерального штаба генерал-майора Мохаммада Багери в сирийскую столицу. Именно тогда военачальник заявил о готовности Исламской Республики помочь президенту Башару Асаду укрепить защиту от авиации противника. В тот момент было подписано соглашение о значительном расширении двустороннего военного сотрудничества, особенно в области противовоздушной обороны. Как отнеслась к этому российская сторона, которая отвечает за ПВО Сирии, из открытых источников неизвестно.

Как констатируют в Вашингтонском институте ближневосточной политики (WINEP), нынешние силы ПВО Сирии в основном оснащены более старым российским оружием, таким как С-125 «Нева», 2К12 «Куб», С-75 «Двина» и С-200. На вооружении у Дамаска есть и более современные вооружения, такие как «Бук», которые дополнены зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1», оплаченным, как сообщается, иранской стороной.

В конце 2018 года Москва завершила поставку сирийскому правительству С-300. Несмотря на то, что тогда США были обеспокоены тем, что этот шаг придаст Ирану решительности, расчёты ЗРС по большому счёту «молчат». Как говорят эксперты, иранское руководство, безусловно, хотело бы расширить возможности своего сдерживания и установить более совершенные средства ПВО большой дальности на территории Арабской Республики. Однако иранцы не могут не просчитывать последствия подобного откровенно эскалационного шага, который будет воспринят граничащим с Сирией Израилем как объявление войны.

Власти еврейского государства на разных уровнях неоднократно давали понять, что полны решимости помешать Ирану установить свои системы в Сирии. Израиль рассматривает Исламскую Республику как региональную угрозу и противостоит всеми способами любому наращиванию иранской военной мощи вблизи своих рубежей. Несмотря на то, что сирийское руководство утверждало о готовности перехватывать нападения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), практика показывала, что его оборонные возможности были до настоящего времени крайне ограничены.

Существовала гипотеза, согласно которой российское командование препятствует ответным атакам на израильские самолёты, чтобы не доводить обстановку до полномасштабного конфликта и располагать инструментами сдерживания иранских амбиций. Однако интересы россиян и израильтян не всегда находили точку соприкосновения в Сирии. Вполне вероятно, что израильская сторона попытается более детально переговорить с Россией об иранских средствах ПВО в ближайшее время. Их установка в Сирии может перевести конфликт в новое качество.