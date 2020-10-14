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Израиль решил продлить карантин 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 54 минуты назад
Хроники COVID-19: Израиль решил продлить карантин
Фото: ТАСС
Карантин из-за коронавируса в Израиле решено продлить до 18 октября, сообщают СМИ.
Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению распространения коронавируса. 15 октября она обсудит возможность смягчения ограничений. Однако, по словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, «если цифры пойдут вверх, придется пересмотреть решение о возможности снятия ряда ограничений», передает ТАСС со ссылкой на «Кан».
Карантин (введенный в Израиле уже второй раз за год) действует с 18 сентября, а с 23 сентября он был ужесточен до тотального. Жителям запрещено без уважительной причины удаляться более чем на 1 км от дома, ходить в гости и собираться в компании больше 10 человек в помещении и 20 на улице. Магазины закрыты — работают только продуктовые и аптеки. Прекращена работа предприятий, исключая те, где нельзя прервать производственный цикл. Нарушителей наказывают штрафами. Также штраф полагается за отсутствие защитной маски.
В Израиле выявлено 296215 случаев коронавируса. Умерли 2040 человек. После отмены первого карантина рост числа случаев инфицирования возобновился.
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Комментарии
Ближний Восток , В мире , Продлить жизнь , Биньямин Нетаньяху , ИТАР-ТАСС , Израиль
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