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Глава МИД Турции призвал Армению уйти из Нагорного Карабаха

News.ruиещё 2
1 час назад
Турция выступает за мир в Карабахе, но Армения должна уйти оттуда. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Турция призвала Армению уйти из Карабаха
Фото: News.ruNews.ru
Наряду с призывами к прекращению огня на Южном Кавказе необходимо требовать от Армении вывода войск, — подчеркнул политик на совместной пресс-конференции с главой МИД Швеции Анн Линде.
Чавушоглу также предложил созвать встречу стран — членов Минской группы ОБСЕ для обсуждения урегулирования нагорнокарабахского конфликта.
Кроме того, глава турецкого внешнеполитического ведомства призвал международное сообщество потребовать от Армении вывода войск из Нагорного Карабаха, передаёт «Интерфакс».
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.
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