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Военный эксперт: поведение Армении мне кажется странным 

Свободная пресса 2 часа назад
Военный эксперт: поведение Армении кажется странным
Фото: Reuters
Российский военный эксперт Алексей Леонков в разговоре со «Свободной прессой» заявил, что его удивляет поведение Еревана, который предпочитает вести переговоры с американцами, а не запрашивать помощь у Москвы в рамках Договора о коллективной безопасности.

«Во всей этой ситуации мне кажется странным поведение самой Армении. Она озабочена происходящим, ее волнует турецкое участие в конфликте и эти самые сирийские террористы, но никакой помощи у России она не запрашивает. Хотя, казалось бы, Ереван в первую очередь должен искать поддержку именно у Москвы, ибо к этому располагает членство стран в ОДКБ. Но нет, Пашинян предпочитает вести активные переговоры с американцами», — заявил он.

Эксперт предполагает, что в руководстве Армении есть люди, которые рассчитывают использовать конфликт с Азербайджаном для того, что вывести свою страна из числа участников ОДКБ.
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Ближний Восток , Армия , В мире , Кавказ , Война, Карабах , Алексей Леонков , Армения , Ереван , Москва
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