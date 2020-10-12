Военный эксперт: поведение Армении кажется странным

«Во всей этой ситуации мне кажется странным поведение самой Армении. Она озабочена происходящим, ее волнует турецкое участие в конфликте и эти самые сирийские террористы, но никакой помощи у России она не запрашивает. Хотя, казалось бы, Ереван в первую очередь должен искать поддержку именно у Москвы, ибо к этому располагает членство стран в ОДКБ. Но нет, Пашинян предпочитает вести активные переговоры с американцами», — заявил он.