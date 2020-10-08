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Турция закрыла район в Черном море из-за планов испытать С-400 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 50 минут назад
Турция заблокировала Черное море
Фото: Reuters
Турецкие власти закрыли район в Черном море вблизи города Синоп с 13 по 16 октября в связи с возможными испытаниями приобретенных у России противоракетных комплексов С-400, следует из международного предупреждения для мореплавателей, распространенного морской администрацией страны.

«Учебные стрельбы будут проводиться 13-16 октября», — говорится в предупреждении NAVTEX, в котором указываются координаты опасной для мореплавателей зоны, передает «Интерфакс».

На этой неделе данный район уже объявлялся опасным для мореплавателей до 9 октября в связи с проведением «учебных стрельб». Местные СМИ в Синопе опубликовали фотографии и видео прохождения по городу колонны тяжелых транспортеров с зенитными ракетными комплексами С-400.
Напомним, СМИ сообщали, что Турция во вторник перебросила российские ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун, предположительно, для проведения испытаний. Госдеп заявил, что приобретение Турцией российских ЗРК С-400 является «важнейшим препятствием» в ее отношениях с США.
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Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , НАТО и Россия , Учения НАТО , Госдеп США , Интерфакс , Синоп , Турция
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