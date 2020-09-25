Военная разведка берёт под контроль доходы израильтян

С 25 сентября в Израиле ужесточаются карантинные правила, которые были введены неделю назад. На этом фоне правительство еврейского государства пошло на новые меры, которые касаются безопасности личных данных граждан. Управление разведки ЦАХАЛ (Армии обороны) получило доступ к базе данных налогового управления для контроля над соблюдением карантина и борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

О получении военной разведкой права на работу с налоговыми данными рядовых израильтян сообщило издание Haaretz. В рамках этого разрешения «на общее раскрытие информации», которое дало правительство, налоговое управление должно предоставить всю имеющуюся у него информацию о любом гражданине страны по запросу. Это предпринимается в целях контроля над карантином. В Армии обороны отметили, что попытаются сделать всё возможное, чтобы найти необходимый баланс между помощью национальным усилиям в сфере борьбы с распространением коронавируса и имеющимся в распоряжении большим технологическим потенциалом сбора данных.

По данным Генерального штаба Израиля, нынешний уровень заболеваемости составляет от пяти до семи тысяч новых носителей в день. Цель ЦАХАЛ состоит в том, чтобы сократить это количество примерно до тысячи в день к концу очередного карантина.

С 25 сентября в Израиле вступает в силу новая порция ограничений, принятых из-за распространения коронавируса. Как говорится в сообщении канцелярии главы правительства Биньямина Нетаньяху , «кабинет министров провёл оценку ситуации и обсуждение необходимых шагов в свете резкого скачка показателей заболеваемости и с учётом прогнозов экспертов принял решение о введении полного карантина на две недели с возможностью продления».

Официально уточняется, что прекратится работа всех предприятий, кроме жизненно необходимых. Например, смогут продолжить работу продуктовые лавки, которые продают товары первой необходимости, и аптеки. Общественный же транспорт должен работать «в сокращённом формате». Вместе с тем в период ужесточённого карантина произойдёт полное закрытие всех спортивных учреждений и мероприятий, кроме случаев, которые предполагают участие в официальных международных играх.

Что интересно, правительство в то же время разрешило молитвы и демонстрации «на открытых площадках с участием до 20 человек на расстоянии не более тысячи метров от дома».

Синагоги будут закрыты во время карантина, за исключением молитв в Судный день (наступает вечером 27 сентября. — NEWS.ru), которые будут проходить в соответствии с утверждённым планом, — говорится в заявлении канцелярии.

Как обращает внимание израильский политолог Марк Новиков, новые ограничения ничем не отличаются от тех, которые были введены неделю назад, кроме того, что правительство закрыло «ещё несколько десятков видов бизнеса, оставив людей без денег». Израиль, по его словам, получил «более дырявый регламент, чем был неделю назад» — с учётом открытых синагог и разрешения на демонстрации.