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Посол Греции вызван в МИД Турции 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Посол Греции вызван в МИД Турции
Фото: Reuters
Турецкий МИД вызвал посла Греции после публикации в греческой газете с упоминанием президента Турции Тайипа Эрдогана, сообщил глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.

«В МИД Турции вызван посол Греции из-за неподобающего заголовка в греческой газете о президенте Турции», — сказал глава турецкого МИД, передает ТАСС.

Какой именно был заголовок, не уточняется.
Напомним, Анкара направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе около острова Кастелоризо. В Афинах это расценили как провокацию. Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об отказе Анкары прекращать геологоразведку в Средиземном море, которую Турция возобновила в начале августа.
После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу в связи с напряженностью в восточной части Средиземноморья.
В начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из-за острова Кастелоризо может начаться война. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг островка.
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Комментарии
Ближний Восток , В мире , Йенс Столтенберг , Мевлют Чавушоглу , МИД , МИД Турции , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Анкара , Греция , Турция
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