Бывший боевик в Сирии рассказал о финансовой помощи США 

"Деньги платили американцы, говорили, надо воевать против государства", — поделился информацией Джиср. По его словам, наемники проходили обучение в Иордании. А тех, кто получал ранения во время боев с правительственными войсками, отправляли на лечение в Израиль. Сам экс-террорист решил покинуть ряды боевиков и начать новую жизнь.