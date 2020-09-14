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Бывший боевик в Сирии рассказал о финансовой помощи США 

Российская Газета 30 минут назад
Бывший боевик в Сирии рассказал о финансовой помощи США
Фото: РИА Новости
В Сирии бывший боевик Абдурахман Джиср рассказал, что Соединенные Штаты финансировали вооруженные бандформирования, выступающие против официального Дамаска.

"Деньги платили американцы, говорили, надо воевать против государства", — поделился информацией Джиср. По его словам, наемники проходили обучение в Иордании. А тех, кто получал ранения во время боев с правительственными войсками, отправляли на лечение в Израиль. Сам экс-террорист решил покинуть ряды боевиков и начать новую жизнь.

Каждый день в Центр примирения враждующих сторон в САР приходят по 200-300 человек, желающих сдаться властям. Абдурахман Джиср после легализации устроился на работу в отдел народных ремесел культурного центра Дераа, пишет РИА Новости.
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Ближний Восток , В мире , РИА Новости , Дамаск , Сирия , США
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