Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Асад поручил сформировать новое правительство Сирии 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Асад поручил сформировать новое правительство Сирии
Фото: Lenta.ru
Президент Сирии Башар Асад поручил премьер-министру Хусейну Арнусу сформировать новое правительство. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца в своем Twitter.
Лидер страны издал указ номер 210 о формировании нового правительства. Поручение опубликовано спустя более чем два месяца после назначения Арнуса на должность.
11 июня Асад отправил в отставку премьер-министра страны Имада Хамиса. Дамаск не рассказал о причинах такого решения. В администрации добавили, что кабинет министров продолжит работу до следующих парламентских выборов. Арнуса назначили временно исполняющим обязанности премьера.
Пользователи в комментариях к записи администрации отмечали, что отставка выглядит смешно: они считают, что Асад имитирует обновление кабинета в преддверии выборов. «Забавно, что Хамиса (в переводе с арабского — четверг, — прим. „Лента.ру“) уволили в четверг», — добавляют другие пользователи.
Видео дня. Ефремов снова нанял Пашаева
Последние новости
Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам» Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам» Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального В обстоятельствах гибели российского генерала в Сирии нашли ловушку В обстоятельствах гибели российского генерала в Сирии нашли ловушку
Комментарии
Ближний Восток , Башар Асад , Имад Хамис , Lenta.ru , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Предсказан исход войны Белоруссии и Польши
Предсказан исход войны Белоруссии и Польши
Раскрыты детали россиян в выгребной яме
Раскрыты детали россиян в выгребной яме
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на…
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на…
Видео
Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
00:31
Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
00:34
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
00:26
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
01:05
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
00:21
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
01:21
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
Армия
Туристов из горящей Анапы эвакуировали за деньги
00:36
Туристов из горящей Анапы эвакуировали за деньги
Происшествия
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
01:45
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
Общество
Кровавая бойня в Ингушетии: пострадали 12 человек
01:15
Кровавая бойня в Ингушетии: пострадали 12 человек
Происшествия Катастрофы
В России бьют тревогу: военная техника оказалась зависима от США
02:14
В России бьют тревогу: военная техника оказалась зависима от США
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение