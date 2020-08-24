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Советник Трампа Келлиэн Конуэй решила уйти в отставку 

Вечерняя Москва и ещё 2 54 минуты назад
Советник Трампа покидает его за пару месяцев до выборов
Фото: youtube.com/CNN
Советник Белого дома Келлиэн Конуэй заявила, что покинет администрацию президента Америки Дональда Трампа в конце августа.

— Я уйду из Белого дома в конце этого месяца, — сказала чиновница.

Она объяснила свое решение тем, что ей нужно заняться делами своей семьи, сообщает Интерфакс.
Советник покинула свой пост за два месяца до президентских выборов, оставляя при этом Трампа без одного из убедительных ораторов, который мог бы поддержать его во время предвыборной компании, полагают наблюдатели.
В марте прошлого года между Конуэй и Трампом произошел конфликт. Президент ззаявил, что супруг Конуэй неудачник, который завидует успехам жены. Советник в ответ на это отметила, что Трамп страдавет от нарциссического расстройства личности.
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Ближний Восток , В мире , Дональд Трамп , Интерфакс
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