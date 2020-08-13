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Помпео озвучил угрозы в адрес России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 10 минут назад
России «придется заплатить огромную цену», если подтвердятся слухи о ее «сговоре» с боевиками в Афганистане, заявил глава Госдепа Майкл Помпео.
По его словам, если российская сторона «предлагает деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придется заплатить огромную цену».
Помпео сообщил, что заявил об этом главе МИД России Сергею Лаврову. Кроме того, руководитель Госдепа сказал, что американские военные «говорили» с российским военным руководством, передает РИА «Новости».

«Мы не будем это терпеть», — заявил он.

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен также заявил, что Россия «заплатит цену», если информация о «сговоре» подтвердится.
Издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».
В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы «сговоре».
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Комментарии 5
Ближний Восток , Видео , Политика , США , Майкл Помпео , Сергей Лавров , Роберт О'брайен , МИД , Пентагон , Госдеп США , РИА Новости
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