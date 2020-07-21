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США заявили, что не признают парламентские выборы в Сирии 

РИА Новости и ещё 2 13 минут назад
США отказались признавать парламентские выборы в Сирии
Фото: Syrian Presidency Facebook page
США не признают парламентские выборы в Сирии, заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"Это еще одна попытка режима создать себе фальшивую легитимность и избежать реализации политического процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254", — говорится в письменном заявлении Ортагус.
По ее заявлению, в Сирии не было свободных выборов с момента прихода к власти партии "Баас" в 1963 году. "Нынешний год не стал исключением. Мы видели заслуживающие доверия сообщения о том, что работники избирательных участков раздавали бюллетени, уже заполненные от имени кандидатов "Баас". Также были часты сообщения о том, что на граждан давили, чтобы они голосовали, и не было гарантий избирательной тайны", — указывается в заявлении.
Кроме того, Ортагус напомнила, что около 5 миллионов сирийцев, находящихся за границей, не могли проголосовать на выборах. Она заявила, что резолюция СБ ООН 2254 предполагает участие в выборах всех сирийцев, включая и тех, кто находится за пределами страны.
Парламентские выборы проходили в минувшее воскресенье только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания. Исключение было сделано на всех выборах во время войны в стране для граждан, бежавших с территорий, захваченных террористами. Для жителей провинций Идлиб и Ракка власти установили дополнительные урны в местах их временного пребывания. Граждане Сирии, находящиеся за пределами родины, по законодательству страны не могут принять участие в голосовании.
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Ближний Восток , В мире , Морган Ортагус , Совбез ООН , Госдеп США , Баас , Сирия , США
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