Израиль построит газопровод в Европу 

Правительство Израиля одобрило соглашение между тремя странами по строительству Восточносредиземноморского газопровода EastMed.

Утверждение правительством рамочного соглашения о прокладке газопровода между Израилем и Европой является историческим шагом на пути к тому, чтобы Израиль стал страной-экспортёром энергоресурсов, — привели слова министра энергетики Израиля Юваля Штайница в «Российской газете».

Предполагается, что поставки газа могут начаться уже в 2025 году. Восточносредиземноморский газопровод будет производить поставки с месторождения «Левиафан» в Израиле и месторождения «Афродита» на Кипре. По плану газ будет проходить через острова Крит и Кипр, и будет доставляться в континентальную часть Грецию, а затем, вероятно, и в Италию.

Рамочное соглашение подписали Кипр, Греция и Израиль 2 января 2020 года в Афинах. Италия пока соглашение не подписала, однако представители страны заинтересованы в проекте.

Отмечается, что израильская сторона одобрила соглашение 19 июля 2020 года. Теперь документ должен пройти утверждение в Кнессете и регулирующих органах Израиля. Парламент Греции одобрил документ 14 мая, а парламентарий Республики Кипр — 17 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Haaretz.

Газопровод EastMed pipeline будет длиной 1900 километров. При этом 1300 километров планируют разместить под водой, а остальную часть по суше.

По разным прогнозам, строительство займёт приблизительно семь лет. EastMed pipeline будет стоить около $7 млрд

По оценкам экспертов, газопровод будет транспортировать 10 млрд кубометров газа за один год. На подготовку данного проекта было выделено €35 млн, а на строительство уйдёт порядка €6 млрд, писал NEWS.ru ранее.