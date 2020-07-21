Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль построит газопровод в Европу 

News.ru и ещё 6 34 минуты назад
Израиль построит газопровод в Европу
Фото: Tama66 /pixabay.com
Правительство Израиля одобрило соглашение между тремя странами по строительству Восточносредиземноморского газопровода EastMed.
Утверждение правительством рамочного соглашения о прокладке газопровода между Израилем и Европой является историческим шагом на пути к тому, чтобы Израиль стал страной-экспортёром энергоресурсов, — привели слова министра энергетики Израиля Юваля Штайница в «Российской газете».
Предполагается, что поставки газа могут начаться уже в 2025 году. Восточносредиземноморский газопровод будет производить поставки с месторождения «Левиафан» в Израиле и месторождения «Афродита» на Кипре. По плану газ будет проходить через острова Крит и Кипр, и будет доставляться в континентальную часть Грецию, а затем, вероятно, и в Италию.
Рамочное соглашение подписали Кипр, Греция и Израиль 2 января 2020 года в Афинах. Италия пока соглашение не подписала, однако представители страны заинтересованы в проекте.
Отмечается, что израильская сторона одобрила соглашение 19 июля 2020 года. Теперь документ должен пройти утверждение в Кнессете и регулирующих органах Израиля. Парламент Греции одобрил документ 14 мая, а парламентарий Республики Кипр — 17 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Haaretz.
Газопровод EastMed pipeline будет длиной 1900 километров. При этом 1300 километров планируют разместить под водой, а остальную часть по суше.
По разным прогнозам, строительство займёт приблизительно семь лет. EastMed pipeline будет стоить около $7 млрд
По оценкам экспертов, газопровод будет транспортировать 10 млрд кубометров газа за один год. На подготовку данного проекта было выделено €35 млн, а на строительство уйдёт порядка €6 млрд, писал NEWS.ru ранее.
Видео дня. Сколько стоит недвижимость российских звезд за границей
News.ru: последние новости
Эксперт объяснил необходимость внезапной проверки войск в РФ Эксперт объяснил необходимость внезапной проверки войск в РФ Турки и саудиты ужесточают схватку за Сирию Турки и саудиты ужесточают схватку за Сирию Суд Иерусалима продолжил слушания по делу Нетаньяху без его участия Суд Иерусалима продолжил слушания по делу Нетаньяху без его участия
Комментарии
Ближний Восток , В мире , Газета "Гаарец" , ИТАР-ТАСС , "Российская газета" , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова разделась для Playboy
Бузова разделась для Playboy
Ученые обнаружили «невидимых» глубоководных рыб
Ученые обнаружили «невидимых» глубоководных рыб
В Москве дети смогут сдать тесты на COVID-19
В Москве дети смогут сдать тесты на COVID-19
Место Лукашенко может занять незнакомка
Место Лукашенко может занять незнакомка
Видео
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
01:22
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
02:30
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
00:24
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
00:38
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
00:29
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
00:19
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
Общество
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
00:17
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Происшествия
Грядет война: армяне и азербайджанцы делят Москву
02:45
Грядет война: армяне и азербайджанцы делят Москву
Происшествия Статьи
Названа выигравшая от коронавируса страна
00:57
Названа выигравшая от коронавируса страна
В мире
У Фургала нашли связи, помешавшие его аресту
00:37
У Фургала нашли связи, помешавшие его аресту
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение