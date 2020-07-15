«Месть за собор»: конфликт Еревана и Баку связали с РФ

В турецких соцсетях раскручивают теорию о связи превращения собора Святой Софии в мечеть с армяно-азербайджанским конфликтом. Эскалация конфликта якобы стала «местью» Москвы Анкаре. Эксперты называют подобные предположения выдумками, отмечая попытки России стабилизировать ситуацию, что подтверждает официальная позиция Кремля.

В социальных сетях и СМИ Турции набирает популярность весьма неоднозначное мнение, что обострение конфликта между Арменией Азербайджаном якобы может быть связано с превращением стамбульского собора Святой Софии — важного места для православных христиан по всему миру — в мечеть.

По версии ряда пользователей Twitter, армяно-азербайджанское противостояние можно рассматривать как «ответ России» на действия Турции. Москва якобы поспособствовала конфликту, оказав влияние на Ереван , фактически «приказав» напасть на азербайджанскую сторону.

Столкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля, они проходят в Товузском и Тавушском районах — в нескольких сотнях км от Нагорного Карабаха, одной из главных точек соприкосновения сторон. В результате стычек погибли 11 азербайджанских военных и два армянских офицера. Вину за обстрелы стороны постоянно перекладывают друг на друга, что мешает урегулированию ситуации.

Сирии. Предположение заключается в том, что конфликт стал своеобразной «местью» за Святую Софию, да и вообще теоретики привязывают нынешнюю ситуацию к политике Анкары по Ливии

Это мнение отчасти поддержал профессор турецкого университет Бахчешехир Абдулла Агар в эфире телеканала Haber Global. По его словам, стычки между армянами и азербайджанцами проходят в ключевом месте — у газовых и нефтяных труб, ведущих в Турцию. Кроме того, Агар не считает, что руководство Армении самостоятельно решилось на эскалацию. Кто именно оказал давление на Ереван, эксперт не сказал, хотя непрозрачно намекнул опять-таки на Москву.

Помимо этой точки зрения у турецких обывателей складывается впечатление, что причиной конфликта могли послужить внутренние проблемы Армении. Среди популярных теорий выделяется предположение, что Ереван пошел на конфликт с Баку , чтобы отвлечь население от плачевного состояние здравоохранения и экономики государства из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Вадим Муханов, в целом, обострение можно объяснить тяжелой внутриполитической ситуацией, правда не только в Армении, но и в Азербайджане.

«Политические элиты обеих стран сталкиваются с давлением, что подталкивает их к авантюрным и радикальным решениям — консолидация общества на «внешнем враге», что в итоге может стать идеальным громоотводом», — считает эксперт.

Российско-турецкий взгляд

Если же рассматривать предположения о «мести» за собор Святой Софии, то подобные теории никак не соотносятся с официальными позициями России и Турции по армяно-азербайджанскому конфликту. Так, вполне очевидно Анкара находится на стороне Азербайджана в соответствии с принципом «одна нация, два государства».

По словам главы минобороны Турции Хулуси Акара, турецкая сторона возлагает ответственность за эскалацию на Ереван, который якобы многие годы проводит политику агрессии, оккупируя азербайджанские земли.

«Решительно осуждаем атаки армянской стороны в Товузском районе Азербайджана. Выражаем соболезнования родным и близким погибших азербайджанских военнослужащих, желаем скорейшего выздоровления раненым. Мы продолжим посильную помощь и поддержку ВС Азербайджана против Армении», — подчеркивал Акар.

Москва выразила глубокую обеспокоенность столкновениями и предложила свое посредничество для урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что российская сторона призывает обе стороны к сдержанности и к соблюдению своих обязательств в рамках режима прекращения огня.

С точки зрения старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктора Надеин-Раевского, Россия пытается сбалансировать ситуацию, чтобы стороны не выходили за определенные рамки.

«В числе приоритетов Москвы не допускать военных столкновений. Разговоры о том, что Россия так хочет насолить туркам, бессмысленны, у нас есть множество других возможностей для ответа», — заявил эксперт «Газете.Ru».

Мысли о том, что российская сторона может за счет армяно-азербайджанского конфликта как-то мстить Турции, — выдумки, уверен Надеин-Раевский, у Армении и Азербайджана существуют внутренние противоречия, которые они постоянно используют друг против друга. К примеру, в Баку говорят, что у армянского премьера Никола Пашиняна все настолько плохо, что он готов развязать войну ради сохранения власти.

При этом конкретно ситуацию вокруг собора Святой Софии достаточно трудно привязать к конфликту сторон. Реакции в России на действия Анкары были разные, в частности ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ , выразил сожаление с принятым решением. В Кремле же желание Турции превратить собор в мечеть не раз называли внутренним делом страны.

«Для нас важно, чтобы Айя-София как памятник всемирного наследия ЮНЕСКО был сохранен в том виде, в котором он есть сейчас, и чтобы допуск в него был открыт для тех, кто приезжает в Турцию. Мы слышали заявления наших турецких коллег <…>, что Айя-София будет сохранена и что доступ туда будет оставаться открытым. Это вызывает удовлетворение», — подчеркивал Дмитрий Песков.

Борьба в регионе?

В то же время, обратная сторона подобных теорий поднимает другой вопрос — есть ли противостояние России и Турции на Кавказе, в особенности через конфликт Армении и Азербайджана, где якобы Москва управляет Ереваном, а Анкара контролирует Баку.

С точки зрения Вадима Муханова, в настоящее время говорить об этом не приходится, да и открытое противостояние сторон в регионе закончилось еще в XIX веке.

«В последний раз кавказская территория между сторонами делилась по итогам русско-турецкой войны 1877-1878 годов, тогда Российская империя получила батумский округ — территорию современной Аджарии. Во времена СССР Турция на регион не претендовала и официально признавала его частью Советского союза», — отметил эксперт.

Турция за последние 30 лет стала серьезным игроком на Кавказе, продвигая свою мягкую силу, в частности за счет своих лицеев в северных и южных частях региона, подчеркнул Муханов. Азербайджан — основной союзник Анкары на Кавказе, они находятся в так называемом объединенном военно-политическом союзе.

«В ряде вопросов мнения Турции и России расходятся, но Москва не тот игрок, который может запустить или остановить армяно-азербайджанский конфликт по одному щелчку. Более того, подобная интерпретация напрашивается в ходе обсуждения событий апреля 2016 года, тогда на карабахской линии соприкосновения было беспрецедентное обострение и одним из факторов детонации можно назвать кризис в российско-турецких отношениях», — резюмировал эксперт.

С свою очередь, Надеин-Раевский указывает, что и Турция не может похвастаться полноценным влиянием на Азербайджан. По его словам, армяно-азербайджанский конфликт сильно мешал Анкаре, когда она активно пыталась попасть в Евросоюз

«В Анкаре даже раздумывали снивелировать эти отношения, чтобы успокоить Брюссель и улучшить свои условия по вступлению. Однако сделать это не получилось из-за позиции Азербайджана — на азербайджанской территории начались массовые демонстрации вместе с сожжением турецких флагов», — добавил эксперт.

Таким образом при рассмотрении текущей ситуации все же не стоит забывать о личных проблемах Армении и Азербайджана, которые по факту и стали причиной ухудшения ситуации. Взаимодействие России и Турции, напротив, в последнее время находится на хорошем уровне, если исключить ряд спорных вопросов по Сирии и Ливии.