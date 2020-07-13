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Тактика выжженной земли: боевики разорили десятки фермерских хозяйств в Сирии 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Тактика выжженной земли: боевики разорили десятки фермерских хозяйств в Сирии
Фото: ТК «Звезда»
Боевики специально выбирают в качестве целей сельхозугодия, уничтожая урожай и провоцируя этим голод среди мирного населения.
Боевики в Сирии продолжают обстреливать мирные кварталы. В качестве мишеней радикалы выбирают жилые дома, фермы и предприятия, которые пытаются наладить производство.
В пригороде Алеппо несколько снарядов угодили в фермерское хозяйство. От взрыва загорелись емкости с топливом, затем пламя перекинулось на сельхозтехнику и посевы. В считанные минуты выгорело 35 гектаров пшеницы.
«Вот сюда один снаряд попал, второй туда, чуть дальше. Тут одни воронки. Из-за этих обстрелов и вспыхнуло поле, а до этого еще три снаряда упали за домом», — рассказывает фермер Юсеф Муххамед, который остался без урожая и средств к существованию.
У мужчины восемь детей. Хоть они и маленькие, но уже понимают — то, что случилось прошлой ночью, настоящая трагедия для семьи.
«Когда начался обстрел, мои дети спали в доме. Только толстые стены спасли их от осколков. Посмотрите, как их много. Мне не на что восстанавливать дом, и мы разорены», — сетует Юсеф.
Пострадавших фермеров здесь десятки. Боевики целенаправленно бьют по сельхозугодиям, уничтожая посевы. Бандиты делают все, чтобы люди голодали. Тем временем в военных госпиталях Алеппо проходят лечение десятки раненых. Большинство пострадали во время минометных обстрелов и от прицельного огня снайперов.
Ахмеда Наджара из-под артиллерийского обстрела вывезли российские военные. Теперь мужчину готовят к операции. Махмуд — еще один пострадавший, он получил пулю в шею. Она не дошла до позвоночника всего на миллиметр.
«Мы стояли на первой линии обороны. Раздались одиночные выстрелы, и я почувствовал резкую боль в шее. Я потерял много крови», — рассказывает солдат сирийской армии Махмуд Дахан.
Лечащий врач Махмуда показывает рентгеновские снимки. Такое даже он, военный хирург с огромным опытом, видит впервые.
«Пулю хорошо видно на снимке. Она в опасной близости от спинного мозга. Но я уверен, что операция пройдет успешно. Сейчас у нас на очереди еще несколько солдат с аналогичными ранениями», — объясняет хирург военного госпиталя Кавати Махра.
Переполненные госпитали наглядно свидетельствуют о том, что боевики не собираются соблюдать режим прекращения огня. Но сирийские солдаты ждут выписки, несмотря на опасность, они говорят, что хотят скорее вернуться на передовую. Разоренные фермеры тоже не собираются покидать земли, на которых работали их предки.
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Ближний Восток , Сирия
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