Россия одобрила новую операцию Турции против курдов

Российское военное командование одобрило идею новой ограниченной турецкой операции в Заевфратье против неправительственной коалиции «Демократические силы Сирии» (ДСС), костяк которой составляют курдские военизированные формирования. Соответствующая оценка, пишут арабские СМИ, была дана по итогам трёхсторонних консультаций с представителями Ирана и Турции. Не исключено, что таким образом Москва пытается убедить автономную администрацию выбросить белый флаг и согласиться на сотрудничество с Дамаском.

О том, что Россия , Турция и Иран пришли к выводу о необходимости новой ограниченной операции турецких вооружённых сил против ДСС, изданию North Press сообщили информированные источники. По этим данным, действия будут направлены на населённый пункт Айн-Исса, который находится в сельской местности северо-восточной провинции Ракка . Он уже не раз становился объектом обстрелов с турецкой стороны.

Источник из сирийского правительства сообщил North Press, что за последние несколько дней между официальными лицами России, Турции и Ирана за пределами Сирии были проведены переговоры, в рамках которых обсуждалась судьба автономной администрации северо-востока САР. По его словам, во время встречи турецкие представители предложили нанести ДСС мощный удар, который полностью исключил бы присутствие коалиции в регионе, а также пообещали взять на себя выполнение этой задачи. Россияне и иранцы согласились с предложением Турции — при условии, что сирийские правительственные силы развернутся в тех районах, которые будут остановлены ДСС.

Xinhua/Global Look Press

По словам источников, ещё одна встреча была проведена между российскими и турецкими офицерами несколько дней назад в деревне Кор-Хасан в контролируемом Турцией Тель-Абъяде: обе стороны обсудили присутствие прокурдских формирований.

Турецкие офицеры попросили русских отодвинуть ДСС на 30 км от их нынешних позиций, и русские ответили согласием на эту просьбу при условии, что сирийские правительственные войска заменят их, — сказал собеседник North Press.

В соответствии с российско-турецким Сочинским соглашением, которое заключили 22 октября 2019 года, формирования ДСС были размещены в 30 км от турецкой границы. Сейчас силы многонациональной коалиции, по-прежнему пользующейся американской поддержкой, контролируют примерно треть территорий Арабской Республики. В их руках находятся нефтеносные районы, которые необходимы и официальному Дамаску. В проекте американского оборонного бюджета на 2021 год говорится о необходимости прекратить выделение средств на контроль США над нефтяными точками в Заевфратье, однако отмечается, что надо продолжить спонсировать ДСС и другие неправительственные формирования, которые, в этой интерпретации, должны продолжать бороться с угрозой «Исламского государства» ( ИГ , запрещено в РФ).