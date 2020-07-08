Россия одобрила новую операцию Турции против курдов

Российское военное командование одобрило идею новой ограниченной турецкой операции в Заевфратье против неправительственной коалиции «Демократические силы Сирии» (ДСС), костяк которой составляют курдские военизированные формирования. Соответствующая оценка, пишут арабские СМИ, была дана по итогам трёхсторонних консультаций с представителями Ирана и Турции. Не исключено, что таким образом Москва пытается убедить автономную администрацию выбросить белый флаг и согласиться на сотрудничество с Дамаском.
О том, что Россия, Турция и Иран пришли к выводу о необходимости новой ограниченной операции турецких вооружённых сил против ДСС, изданию North Press сообщили информированные источники. По этим данным, действия будут направлены на населённый пункт Айн-Исса, который находится в сельской местности северо-восточной провинции Ракка. Он уже не раз становился объектом обстрелов с турецкой стороны.
Источник из сирийского правительства сообщил North Press, что за последние несколько дней между официальными лицами России, Турции и Ирана за пределами Сирии были проведены переговоры, в рамках которых обсуждалась судьба автономной администрации северо-востока САР. По его словам, во время встречи турецкие представители предложили нанести ДСС мощный удар, который полностью исключил бы присутствие коалиции в регионе, а также пообещали взять на себя выполнение этой задачи. Россияне и иранцы согласились с предложением Турции — при условии, что сирийские правительственные силы развернутся в тех районах, которые будут остановлены ДСС.
Xinhua/Global Look Press
По словам источников, ещё одна встреча была проведена между российскими и турецкими офицерами несколько дней назад в деревне Кор-Хасан в контролируемом Турцией Тель-Абъяде: обе стороны обсудили присутствие прокурдских формирований.
Турецкие офицеры попросили русских отодвинуть ДСС на 30 км от их нынешних позиций, и русские ответили согласием на эту просьбу при условии, что сирийские правительственные войска заменят их, — сказал собеседник North Press.
В соответствии с российско-турецким Сочинским соглашением, которое заключили 22 октября 2019 года, формирования ДСС были размещены в 30 км от турецкой границы. Сейчас силы многонациональной коалиции, по-прежнему пользующейся американской поддержкой, контролируют примерно треть территорий Арабской Республики. В их руках находятся нефтеносные районы, которые необходимы и официальному Дамаску. В проекте американского оборонного бюджета на 2021 год говорится о необходимости прекратить выделение средств на контроль США над нефтяными точками в Заевфратье, однако отмечается, что надо продолжить спонсировать ДСС и другие неправительственные формирования, которые, в этой интерпретации, должны продолжать бороться с угрозой «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ).
Для Турции существование структур ДСС представляет собой угрозу с точки зрения существования у границ враждебного полугосударственного образования. Для России же до сих представляется важным, чтобы контролируемые коалицией неправительственных формирований территории вернулись к официальному Дамаску. Командующий ДСС Мазлум Абди накануне сообщил, что у него состоялась встреча с генерал-лейтенантом Вооружённых сил РФ Александром Чайко, на которой было принято поднять уровень координации. Детали этих переговоров не приводятся. Однако вполне вероятно, что российская сторона донесла до ДСС возможность того, что турецкие военные и лояльные им оппозиционные группировки продолжат натиск на северо-восток, и следующие за этим риски. Российским условием для ДСС остаётся сотрудничество с правительственной армией и центральным правительством. О том, какова позиция многонациональной коалиции на этот счёт, станет известно в скором времени.