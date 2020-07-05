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В Сирию за сутки вернулись более 30 беженцев 

РИА Новости 2 часа назад
В Сирию за сутки вернулись более 30 беженцев
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Более 30 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 34 беженца (женщин — 10, детей — 17). Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» вывод беженцев не осуществлялся", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Также добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,5 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 33 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Комментарии
Ближний Восток , Армия , Конфликты , Госдума , Исламское государство , РИА Новости , Иордания , Ливан , Москва , Сирия
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