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Патриарх Кирилл выступил против превращения собора Святой Софии в мечеть 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 22 29 минут назад
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии.
«Глубоко обеспокоен призывами некоторых турецких политиков пересмотреть музейный статус храма Святой Софии, одного из величайших памятников христианской культуры. Построенный в VI веке в честь Христа Спасителя, этот храм много значит для всего Православия. И Русской Церкви он особенно дорог. Послы великого князя Владимира, переступив порог этого храма, пленились его небесной красотой. Услышав их рассказ, святой Владимир крестился и крестил Русь, которая вслед за ним шагнула в новое для себя духовное и историческое измерение — в христианскую цивилизацию», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Московского Патриархата.
Патриарх добавил, что в истории отношений Руси и Константинополя были разные, порой весьма непростые периоды.
«Но любую попытку унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской Церкви русский народ — как раньше, так и сейчас — воспринимал и воспринимает с горечью и негодованием. Угроза Святой Софии — это угроза всей христианской цивилизации, а значит — и нашей духовности и истории. И по сей день для каждого русского православного человека Святая София — это великая христианская святыня. Долг всякого цивилизованного государства — сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их; способствовать объединению людей, а не разделению», — добавил Патриарх.
По его словам, сегодня отношения между Турцией и Россией динамично развиваются. При этом следует принимать во внимание, что Россия — страна с большинством православного населения. А потому то, что может произойти со Святой Софией, отзовется глубокой болью в русском народе.
«Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия», — заявил Патриарх Кирилл.
Напомним, еще в 2019 году турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял, что статус собора Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть. По его словам, это будет ответом на признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
В июне Эрдоган посоветовал Греции «знать свое место» в вопросе изменения статуса собора, и заявил, что в Турции есть парламент для подобных решений.
В начале июля 2020 года официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас заявил, что Греция призвала Турцию сохранить статус музея у собора Святой Софии в Стамбуле, поскольку превращение собора в мечеть может спровоцировать раскол между христианами и Турцией.
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Ближний Восток , Видео , В мире , Общество , Ситуация в мире , Иисус Христос , Патриарх Кирилл , РПЦ
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