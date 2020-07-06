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«Это угроза»: патриарх Кирилл выступил против Эрдогана 

Артём Кульша и ещё 33 9 минут назад
Вероятное превращение собора Святой Софии в Константинополе в мечеть беспокоит патриарха московского и всея Руси Кирилла. Об этом, как сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ), он заявил сам.
Вчера, как сообщал «Рамблер», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить вопрос об изменении музейного статуса собора Святой Софии. Сегодня патриарх Кирилл выступил с заявлением в данной связи.
В нем он назвал собор одним из величайших памятников христианской культуры и великой христианской святыней для каждого русского православного человека, ее нынешний статус — нейтральным, а призывы пересмотреть его — попыткой попрать и унизить духовное наследие Константинопольской церкви и угрозой всей христианской цивилизации.
«Глубоко обеспокоен призывами пересмотреть статус Святой Софии», — сообщил патриарх.
Он выразил уверенность, что русский народ с горечью и негодованием воспримет превращение собора в мечеть, надежду на благоразумие властей Турции и уверенность в том, что сохранение музейного статуса Святой Софии послужит укреплению межрелигиозного мира и развитию российско-турецких отношений.
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Ближний Восток , Видео , В мире , Общество , Ситуация в мире , Реджеп Эрдоган
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