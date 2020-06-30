Американцев в споре с Турцией подвела вера в доллар

«Можно сколько угодно верить в силу доллара, но сейчас она упирается в региональные амбиции Турции», — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал рассматриваемую в США возможность выкупить у Турции российские комплексы С-400.

«В последние 30-40 лет вера в доллар очень редко подводила американцев. Другим странам было сложно препятствовать интересам США, потому что мировая финансовая система построена на долларе. Сейчас многие регионы планеты пытаются отвязаться от доллара, но до завершения этого процесса еще далеко», — рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«При этом в случае с Турцией сложно представить, что может заставить Эрдогана отказаться от политики многовекторности. Он чувствует, что демонстрация некой османской независимости приносит ему успех. Кроме того, Турция занимает одно из ключевых геостратегических мест на карте мира, и по этой причине крупные державы заинтересованы в сотрудничестве с ней», — пояснил собеседник.

«В теории Турция могла бы принять решение в пользу США, однако для этого ей нужны не деньги, а лидерство на Ближнем Востоке. Но в ситуации, когда значимую роль в регионе играют еще три страны в лице Ирана, Израиля и Саудовской Аравии, — быть единоличным лидером региона невозможно», — констатировал эксперт.

«Потому можно сколько угодно верить с силу доллара, но в данном случае она упирается в региональные амбиции Турции, которые очень сильны», — резюмировал Дробницкий.

Ранее американское издание Defense News сообщило о том, что Соединенные Штаты могут выкупить у Турции зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 российского производства. Соответствующее предложение оформлено в виде поправки к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США на 2021 финансовый год.

По версии издания, такой шаг позволит США и Турции выйти из тупиковой ситуации по вопросу участия Анкары в программе по производству многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

Напомним, 24 июня Россия заявила о готовности заключить с Турцией новый контракт по С-400. В начале июня Турция заявила о достижении «принципиального согласия» с Россией по поставке второго комплекта С-400.

Ранее спецпредставитель Белого дома по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 является главным раздражителем в отношениях с США.