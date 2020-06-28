По следу «Скрипалей»: ГРУ обвинили в финансировании «Талибана» 

Ещё в марте нынешнего года американская разведка пришла к выводу, что одно из подразделений российской военной разведки тайно предлагало боевикам, связанным с движением «Талибан» * вознаграждения за убийство военных из состава международной коалиции в Афганистане, в том числе американских военнослужащих. Об этом сообщила газета New York Times, со ссылкой на «информированные источники».

Это издание славится своей «любовью» к России и ещё с 2016 года регулярно обвиняет Москву во вмешательстве в президентские выборы в США, но дело даже не в этом, а выбранном моменте. И связан он не с «охотой за головами» ГРУ американских военных в Афганистане, а всё с теми же приближающимися в Соединенных Штатах президентскими выборами (намечены на 3 ноября 2020 года).

Один из основных конкурентов за кресло в Белом доме, бывший вице-президент США Джо Байден , которого Дональд Трамп называет «Однопроцентным Байденом» (1-percent Biden), сразу после появления публикации обвинил Трампа в предательстве. «Я считаю чудовищным потрясением то, о чем сообщала вчера вечером New York Times. Если основываться на том, что сообщение New York Times достоверные, что разведка США пришла к выводу, что российское военное подразделение… предлагает награду экстремистской группе в Афганистане убивать наших солдат… если эта статья в газете правдива и Трамп многие месяцы знал об этой информации… это за гранью разумного, это предательство самой священной службы, которую несут наши военные», — заявил Байден в рамках телеконференции с представителями латиноамериканской общественности, который транслировал телеканал PBS.

В словах Байдена чересчур часто повторяется слово «если», что позволяет предположить, что и сам он сомневается в правдивости подобной информации. Однако в этих внутренних американских разборках и взаимных обвинениях есть крайне неприятный «душок», и связан он напрямую с деятельностью российской военной разведки, да и всей Россией в целом. «Скелет» ГРУ всякий раз извлекают из шкафа, чтобы решить свои проблемы. Связаны они частично и с Афганистаном, в котором американцы серьезно увязли и не могут вывести оттуда свои войска, несмотря на многочисленные заявления об этом.

Сейчас, как утверждают «источники» NYT, Россия намерена при помощи таких провокаций, как «охота за головами» военных США сорвать перемирие между правительством Кабула и талибами и таким образом отсрочить вывод американского контингента из этой страны.

Только за прошлый год в Афганистане погибли 20 военнослужащих США, а за минувшие 19 пребывания в этой стране Вашингтон получил 2 349 гробов с «грузом 200» и около 20 000 раненых. Это только американских военнослужащих, без учёта наёмников ЧВК, потери среди которых оцениваются от 5 тысяч до 10 тысяч человек.

Внушительной оказалась и стоимость боевых действий. Военное присутствие в Афганистане с октября 2001 года обошлась бюджету Пентагона по самым скромным подсчетам в 778 миллиардов долларов (независимые эксперты называют цифру в 2 триллиона долларов). Ставить в вину Трампу нахождение контингента США в этой стране, конечно, нельзя, решение об этом принимал ещё Джордж Буш , однако ему пеняют, что он не может обеспечить переговоры в Афганистане и убраться оттуда подобру-поздорову.

Вспомним, что мирный договор с талибами, который предусматривает прекращение огня и вывод иностранных войск из Афганистана, американская сторона проводила несколько месяцев. Однако в сентябре 2019 года, после теракта в Кабуле, Трамп заявил, что считает эти переговоры «мертвыми». Изначально было известно, что проект соглашения США и талибов предусматривал вывод американских войск из Афганистана в течение 135 дней после подписания документа. Одновременно существовала договоренность о сокращении и с афганским правительством, которое одновременно критикует Вашингтон за переговоры с повстанцами, при этом пытается вести переговоры с талибами, понимая, что после ухода американцев им придется с ними как-то существовать.

Трамп боролся с присутствием США в Афганистане задолго до того, как стал президентом. Еще в марте 2012 года Трамп заявил, что «Афганистан — это тотальная катастрофа». В ноябре 2013 года Трамп назвал Обаму тупоголовым лидером за попытки предыдущей администрации растянуть сроки пребывания военного контингента США в Афганистане до 2024 года.

Неудивительно, что после победы на выборах Трамп вплотную занялся вопросами ухода американцев из Афганистана — Трамп убеждён, что это новый Вьетнам. Изначально в Афганистане американцы преследовали несколько стратегических целей: обучение афганской армии и полиции; материально-техническое снабжение антиталибовских сил; контртеррористическая борьба и сбор разведданных.

И вот сейчас вбрасывается «инфа», что интересам США в Афганистане противостоит коварная русская разведка, которая даже не гнушается такими методами как «заказывать» талибам американских солдат. А Трамп, предатель, сидит и помалкивает.

— Иначе как бредом сивой кобылы назвать подобные обвинения невозможно, — считает исполнительный секретарь Международного союза общественных объединений ветеранов «Боевое братство», полковник-«афганец» Геннадий Шорохов. — Здесь либо американская разведка в Афганистане перегрелась на солнце, либо это осознанно забрасываемая дезинформация, чтобы в очередной раз обвинить ГРУ, наподобие истории с «делом Скрипалей».

Доказательств нет, зато расчёт на шумиху оправдан. Гарантированно могу сказать, что никаким «Новичком» здесь не пахнет. Россия, в отличие от США, никаких отношений с талибами не поддерживает, а сотрудничает с законным правительством Афганистана, которому поставляет, например, вертолёты Ми-17. Все эти американские расследования дурно пахнут, что три года назад, когда «выяснилось» о продаже Москвой оружия «Талибану», на основании лишь того, что в руках боевиков на одном из фото разглядели «Калашниковы», что сейчас с предположениями о плате талибам за убийство американских солдат. Если бы подобные факты действительно имели место быть, скандал бы уже разгорелся неимоверный, а так всё как обычно по принципу ОБС — одна баба сказала.

О том, что информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам «охотиться» за вознаграждение за американскими военными в Афганистане была, мягко говоря «неточна», заявили и в Белом доме. И как отметила пресс-секретарь администрации Кейли Макинани: «Хотя Белый дом обычно не комментирует предполагаемые данные разведки или внутренние обсуждения, директор ЦРУ , советник по национальной безопасности и начальник штаба могут подтвердить, что ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о предполагаемой российской „охоте за головами“. В Белом доме подчеркнули, что это указывает не на „достоинства вероятных данных разведки“, а на „неточность статьи New York Times“.

Тем не менее, результат от появившейся „страшилки“ о ГРУ достигнут — пока это угрозы в адрес российских дипломатов в США из-за лживых новостей. Однако маховик нового громкого дела может раскручиваться и дальше. И, как обычно, обернется очередными санкциями Вашингтона в отношении Москвы.

*»Движение Талибан» решением Верховного суда РФ от 14.02.2003 года признано экстремистским, его деятельность в России запрещена.