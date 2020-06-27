Россия заявила об угрозах в адрес дипломатов в США

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В посольстве РФ США заявили об угрозах в адрес своих дипломатов, связанных с фейковой новостью, опубликованной американским изданием The New York Times.

— Безосновательные и анонимные обвинения The New York Times в адрес Москвы как организатора убийств американских солдат в Афганистане уже привели к прямым угрозам жизни в отношении сотрудников посольств России в Вашингтоне и Лондоне, — отмечается в публикации посольства РФ в Twitter.

Ранее сообщалось, что газета The New York Times выступила с утверждением о том, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков движения «Талибан*» совершать нападения на военных международной коалиции в Афганистане.

«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом России 14 февраля 2003 года.

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