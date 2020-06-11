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Неудачная попытка американцев подрезать российский патруль в Сирии попала на видео 

Газета.Ru 16 минут назад
Американцы не смогли объехать россиян в Сирии
Фото: ТАСС
Американские военные совершили неудачную попытку объехать российский военный автомобиль на севере Сирии: машина ВС США начала дымиться и заглохла.
На севере Сирии произошел дорожный инцидент с участием российских и американских военных. Видеозапись инцидента опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. По его словам, американцы хотели подрезать патруль РФ на дороге к востоку от Хасаки недалеко от деревни Абра.
При этом на кадрах видно, как бронеавтомобиль International MaxxPro армии Соединенных Штатов пытается объехать машину российских военных по обочине, но в этот момент из-под капота машины начинает идти белый дым, а затем она глохнет.
«Бронеавтомобиль увяз, сцепление сгорело, двигатель умер», — написал российский военный корреспондент.
Несколькими днями ранее в Сирии неизвестные подорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на сообщение российского Центра по примирению враждующих сторон.
Инцидент произошел утром 9 июня в районе города Кобани в Курдистане. Неизвестные пытались заставить патруль свернуть с пути. «При развороте в конечной точке маршрута российского автомобиля под ним произошло срабатывание взрывного устройства», — отметили военные. При взрыве никто не пострадал, уточнили в центре.
Об инциденте также сообщил телеканал Kurdistan 24. По информации журналистов, взрыв произошел в селе Мердж Исмаил близ Кобани. На телеканале утверждали, что трое российских военнослужащих получили ранения. На место происшествия прибыли местные силы безопасности. Сведения о трех раненых подтверждало и агентство Rojava Network. По его данным, пострадавших солдат эвакуировали в госпиталь.
Российские военные полицейские регулярно патрулируют курдские районы на севере Сирии, как предписывает соглашение между Москвой и Анкарой, достигнутое в конце октября прошлого года. Согласно ему Турция прекратила военную операцию «Источник мира» против сирийских курдов. В обмен была установлена зона безопасности в пределах 30 км от границы. Как раз в ней российские и турецкие военные сейчас ведут патрулирование.
Стычки американских и российских военных в Сирии не редкость. 19 февраля на YouTube появилось видео, как американский броневик попытался столкнуть с дороги российскую технику.
В описании ролика уточнили, что инцидент произошел в районе города Камышлы на северо-востоке Арабской Республики. При этом дата съемки не уточняется.
Видео снял пассажир автомобиля, догонявшего колонну машин с российскими флагами, среди которых были БТР и бронеавтомобиль «Тигр». Перед ними ехали два американских бронированных автомобиля, на одном из них был флаг США. Судя по опубликованным кадрам, колонна двигалась очень медленно. «Тигр» попытался обогнать американский броневик, но тот заблокировал ему проезд и заставлял съехать с дороги в поле. В конце ролика оба автомобиля остановились.
В Центральном командовании США (CENTCOM) не стали комментировать видеозапись. Официальный представитель CENTCOM капитан ВМС Уильям Урбан на вопрос, известно ли ему об инцидентах между военными из России и Соединенных Штатов в Сирии, сказал: «В целом, мы продолжаем тесное взаимодействие по линии предотвращения конфликтов с русскими, и, в основном, это эффективно для деэскалации напряженности, предотвращения трений». Взаимодействие с военными из России он назвал «профессиональным».
Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами на протяжении шести лет проводит в Сирии и Ираке военную операцию, которая направлена против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
При этом в Сирийской Арабской Республике американские войска действуют без разрешения властей страны.
Против присутствия военных США в САР выступает, в частности, российская сторона. В Москве подчеркивают, что легитимно в Сирии находятся только подразделения РФ. Об этом говорил, в том числе, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Ближний Восток , Армия , Происшествия , Статьи , Дмитрий Песков , Евгений Поддубный , Исламское государство , РИА Новости , ВГТРК , Сирия , США
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