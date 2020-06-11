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В пригороде Тель-Авива вновь вспыхнули беспорядки 

РИА Новости 1 час назад
В пригороде Тель-Авива вновь вспыхнули беспорядки
Фото: © РИА Новости / Алия Судакова
Беспорядки, начавшиеся в Израиле накануне в городах с арабским населением, продолжились вечером в среду в южном пригороде Тель-Авива Яффо, полиция применила нелетальное оружие, сообщила пресс-служба ведомства.
"В районе Яффо полиция арестовала четверых подозреваемых в причастности к беспорядкам, когда они кидали камни в полицейских и поджигали мусорные баки. Полиция применила нелетальное оружие для разгона толпы и ареста нарушителей", — говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками, прошли во вторник вечером в израильских городах с большой долей арабского населения — в Яффо, Иерусалиме и Хайфе. Собравшиеся несли портреты Ияда аль-Халака — аутиста, по ошибке убитого израильскими полицейскими в Старом городе Иерусалима в конце мая. В конце мая бойцы пограничной полиции Израиля по ошибке застрелили убегавшего от них жителя Восточного Иерусалима, приняв его за вооруженного человека. Позже выяснилось, что убитый 32-летний Ияд аль-Халак страдал аутизмом и не имел при себе оружия.
В Яффо гнев местных жителей вызвало также намерение властей построить ночлежку для бездомных на месте старого мусульманского кладбища.
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Ближний Восток , В мире , Израиль
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