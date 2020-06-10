Самая сексуальная женщина 2012 и 2013 годов по версии журнала Maxim проживает в Израиле. И, как оказалось, имеет большие проблемы с законом. На днях Бар Рафаэли получила штраф и девять месяцев общественных работ за неуплату налогов. Это еще ей повезло! Матери звезды подиумов Ципи Рафаэли придется отсидеть в тюрьме 16 месяцев за то, что помогала дочери скрывать крупные доходы. Модель с 2009 по 2012 не платила налоги, а мама покрывала ее, покупая на свое имя недвижимость и автомобили. Но в Израиле все равны перед законом и для манекенщицы не сделали никакие скидки. В свое оправдание модель заявила, что в то время она встречалась с Леонардо Ди Каприо и жила в Америке. Однако было проведено расследование и удалось установить, что девушка все же была в Израиле, где провела тогда почти полтора года. И должна была заплатить налоги. Теперь ко всему прочему, модели необходимо заплатить Израилю налог в размере 2,3 миллиона долларов и штраф 725 тысяч долларов. Сейчас Бар замужем за бизнесменом Ади Эзра, в январе этого года она во второй раз стала мамой.
У известной манекенщицы проблемы с законом
Фото: New Magazine
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