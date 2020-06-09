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«Ушли и оставили разруху»: религиозный центр САР Хараба возвращается к мирной жизни 

ТК «Звезда» 46 минут назад
«Ушли и оставили разруху»
Фото: ТК «Звезда»
В результате действий боевиков оказались разрушены большинство протестантских, католических и православных храмов.
В сирийском поселке Хараба, где расположены религиозные центры сразу нескольких конфессий, окончательно вернулась мирная жизнь.
После того, как боевики оккупировали поселок большинство храмов — протестантский, католический и православный — были разрушены, однако сейчас в них уже проходят торжественные службы.
«Столько разных группировок побывали здесь, деревня много раз переходила из рук в руки. Сначала боевики из провинции Дераа, а потом бедуины были здесь. Наконец, они ушли и оставили нам разруху», — рассказал католический священник Насим Граеб.
В результате действий боевиков серьезно досталось протестантскому костелу, так как именно в нем они проживали некоторое время — чтобы приготовить пищу жгли костры прямо у алтаря.
Не меньше вреда было сделано и в православной церкви имени святого Георгия, где была уничтожена трапезная.
«Наша Церковь воздвигнута в честь Святого Георгия. Этот святой широко известен в Сирии, как и Николай Чудотворец. Сейчас ее можно также называть и церковью Воскрешения. Восстановления наших надежд на будущее. Восстановления нашей деревни», — отметил настоятель Тимун Аюб.
Певчий Василий, в миру Базиль Аль Хури, первый раз за долгое время поет в родной церкви.
Пока Хараба была оккупирована, он служил в другом городе. По его словам, если бы остался — казнили, причем показательно и жестоко.
«Сейчас здесь, в Харабе, всего 140 семей. Многие уехали отсюда в Эс Сувейду или в Дамаск во время войны. Всего здесь было около 300 семей. Надеюсь, они вернутся», — сказал он.
Эти районы освобождала сирийская армия при поддержке российских ВКС. На данный момент безопасность деревни обеспечивает местное ополчение.
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Ближний Восток , В мире , Николай Чудотворец , РПЦ
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