В РФ признали новую террористическую группировку

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России официально признали террористической группировку «Хайят Тахрир аш-Шам». Соответствующее решения принял Верховный суд, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Генеральной прокуратуры

С административным иском о признании организации террористической и запрете ее деятельности на территории России в Верховный суд обратился генеральный прокурор Игорь Краснов

В ведомстве указали, что деятельность «Хайят Тахрир аш-Шам», а также проводимая ей пропагандистская работа «представляют серьезную угрозу национальным интересам Российской Федерации, социальной и политической стабильности, жизни и здоровью граждан России».

Отмечается, что исковые требования были удовлетворены в полном объеме.