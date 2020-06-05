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В России официально признали новую террористическую группировку 

Lenta.ru и ещё 13 1 час назад
В РФ признали новую террористическую группировку
Фото: Reuters
В России официально признали террористической группировку «Хайят Тахрир аш-Шам». Соответствующее решения принял Верховный суд, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
С административным иском о признании организации террористической и запрете ее деятельности на территории России в Верховный суд обратился генеральный прокурор Игорь Краснов.
В ведомстве указали, что деятельность «Хайят Тахрир аш-Шам», а также проводимая ей пропагандистская работа «представляют серьезную угрозу национальным интересам Российской Федерации, социальной и политической стабильности, жизни и здоровью граждан России».
Отмечается, что исковые требования были удовлетворены в полном объеме.
Организация «Хайят Тахрир Аш-Шам» была создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры».
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Ближний Восток , Происшествия , Игорь Краснов , Джебхат ан-Нусра , Генпрокуратура РФ , Lenta.ru
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