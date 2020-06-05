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США потребовали от РФ «убраться» с Ближнего Востока 

Павел Тиунов и ещё 15 8 минут назад
России следует вывести свои войска с территории Ближнего Востока, поскольку они дестабилизируют ситуацию в регионе, заявил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер. Он напомнил, что Соединенные Штаты на протяжении 45 лет старались уберечь местный уклад жизни от вмешательства русских.
Заявление прозвучало в разговоре Шенкера с директором американского Института Ближнего Востока Полом Салемом. Запись беседы опубликована на YouTube.
Шенкер отметил, что влияние России на положение в регионе — сугубо негативно. По его словам, 45 лет американцы делали всё, чтобы русские не вмешивались в дела ближневосточных стран.
Ошибку, по его словам, допустили сотрудники администрации президента Барака Обамы: они поприветствовали приход российских войск в Сирию. Шенкер признал, что целью предыдущих американских властей было позволить русским «увязнуть в трясине», но ожидания чиновников не сбылись: Россия достигла заметных успехов сначала в Сирии, затем продвинулась дальше — в Ливию.
Ранее, как сообщал «Рамблер», турецкий журналист Али Гюллер предположил, что в настоящее время Россия и США делят сферы влияния на Ближнем Востоке. При этом он подчеркнул, что борьба далека до завершения.
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Ближний Восток , Видео , В мире , США , Война в Сирии , Пол Салем , Барак Обама , Администрация Президента РФ , Институт Ближнего Востока
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