России следует вывести свои войска с территории Ближнего Востока, поскольку они дестабилизируют ситуацию в регионе, заявил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер. Он напомнил, что Соединенные Штаты на протяжении 45 лет старались уберечь местный уклад жизни от вмешательства русских.

Шенкер отметил, что влияние России на положение в регионе — сугубо негативно. По его словам, 45 лет американцы делали всё, чтобы русские не вмешивались в дела ближневосточных стран.

Ошибку, по его словам, допустили сотрудники администрации президента Барака Обамы : они поприветствовали приход российских войск в Сирию. Шенкер признал, что целью предыдущих американских властей было позволить русским «увязнуть в трясине», но ожидания чиновников не сбылись: Россия достигла заметных успехов сначала в Сирии, затем продвинулась дальше — в Ливию.

Ранее, как сообщал «Рамблер», турецкий журналист Али Гюллер предположил, что в настоящее время Россия и США делят сферы влияния на Ближнем Востоке. При этом он подчеркнул, что борьба далека до завершения.