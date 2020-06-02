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Турция заказала у России оружия на 1 млрд долларов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 44 минуты назад
Турция заказала у России оружия на 1 млрд долларов
Фото: Reuters
Портфель экспортных оборонных заказов с Турцией оценивается в 1 млрд долларов, сообщил директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
До этого сумма экспортных контрактов России на турецком направлении официально не оглашалась.
«Сегодня мы можем констатировать, что портфель заказов Турции на российскую технику оценивается в сумме порядка 1 миллиарда долларов», — передает РИА «Новости» слова Шугаева в интервью турецкому телеканалу Ecoturk TV.
Напомним, в начале мая Турция ввела в эксплуатацию системы С-400. Ранее Россия и Турция приступили к обсуждению поставок новой партии С-400.
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Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , Дмитрий Шугаев , РИА Новости , Турция
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