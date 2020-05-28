«Горькая пилюля для Кремля»: Россию втягивают в войну

В последние месяцы все чаще звучат предположения о том, что Россия не довольна сирийским президентом Башаром Асадом Москва продолжает тратить огромные средства на его поддержку, хотя уже несколько раз заявляла о выходе из сирийского конфликта. Но бои пока не прекращаются. Асад собирается при российской поддержке вернуть себе контроль над оставшейся частью страны, что, однако, противоречит турецким интересам.

Таким образом, неуступчивость Асада втягивает Москву в опасный конфликт с Анкарой , пусть и непрямой. В нынешней ситуации, когда еще неясны последствия коронавирусной пандемии и когда цены на нефть колеблются вне комфортной для добытчиков зоны, подобное развитие событий нежелательно.

Похожая ситуация сложилась с Халифой Хафтаром, который в апреле провозгласил себя правителем Ливии . Вряд ли Россия, которая скрыто поддерживает ливийского генерала вместе с Саудовской Аравией , приветствовала этот шаг. Российские дипломаты, которые подчеркивают необходимость политического процесса, не скрывали своего удивления этим поступком Хафтара. Ведь ливийский генерал, как и сирийский президент Башар Асад, сводит на нет попытки России избежать столкновения с Турцией . Теперь возникла опасность, что Москва будет втянута в опосредованную войну, в которой не заинтересована.

Официально Россия этого не признает, однако в обоих конфликтах участвуют частные военные компании, прежде всего известная ЧВК Вагнера. Они участвуют в боях, меняя баланс сил противников. Официально бойцы ЧВК не являются военнослужащими российской армии, и Москва не признает их. Они могут представлять и, скорее всего, представляют интересы бизнесменов, таких как Евгений Пригожин , которые входят в ближайший круг Путина. Сам российский президент в январе сказал, что если в Ливии и есть какие-то россияне, то они ни в коем случае не представляют интересов Российской Федерации и не содержатся за счет средств российского бюджета, что, однако, не исключает их финансирования, например, Саудовской Аравией.

В каком-то смысле повторяется практика времен Советского Союза. Он распространял свое влияние посредством дружественных режимов в странах так называемого третьего мира. Однако, как отмечает американский историк Оскар Санчез-Сайбони, Москва не приводила к власти марионеток, а скорее поддерживала местные силы. Они сами просили помощи у Москвы, преследуя при этом собственные внутриполитические интересы. Случалось, что Советский Союз, да и не только он, для сохранения престижа поддерживал режимы, которые больше мешали его целям и высасывали из него деньги. Кроме того, они были способны шантажировать СССР, понимая, что Союз не может позволить их краха, поскольку тем самым бросил бы тень на самого себя.

Исторический опыт подсказывает, что Москва не пойдет на замену Хафтара или Асада, а продолжит оказывать им поддержку, в том числе военную. Объяснение простое: в сложившейся ситуации Россия не видит для себя другого приемлемого решения. Причем и Хафтар, и Асад добиваются для себя позиции незаменимых и единственно возможных лидеров. Москву они могут не устраивать, и она может возражать против их зачастую жесткой борьбы с политическими конкурентами, но, скорее всего, так и не отступится от них (по крайней мере пока).

Однако ни первый, ни второй не преследует интересов Москвы. Просто сейчас их интересы совпадают с российскими. Таким образом, становятся очевидны пределы прагматичной державной политики Москвы, основанной на наивной мысли, что кто-то, кто не соблюдает собственные правила, захочет придерживаться чужих. Местные лидеры все больше используют Россию в своих целях и затягивают ее в неприятные ситуации, из которых российским дипломатам потом приходится с трудом выбираться. Все это не подвергает Москву угрозе прямого конфликта, однако продолжительная поддержка режима, пребывающего на экономическом дне, да еще и обремененного расходами на гражданскую войну, способна только увеличить траты самой России.