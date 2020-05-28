COVID-19 возродил ИГИЛ*

Dagens Nyheter (Швеция) . Пока внимание всего мира приковано к пандемии коронавируса, главный орган пропаганды исламистской секты ИГИЛ* призывает к новым атакам на Европу и весь западный мир, пишет

Шведско-курдская врач Немам Гафури регулярно посещает печально известный лагерь Аль-Хол в Сирии и разговаривает с женщинами из ИГИЛ

«Их вера в «новый халифат" сильна как никогда», — говорит она.

«Аль-Наба» — один из самых живучих органов пропаганды Исламского государства. Это новостная интернет-рассылка, которая существует со времен, когда ИГИЛ достигла максимального влияния в 2014 году, а «халиф» Абу Бакр аль-Багдади провозгласил себя правителем всех мусульман. «Газету» с новостями продолжают выпускать все эти годы, несмотря на то, что террористам ИГИЛ пришлось отказаться от своего «халифата».

224-й номер «Аль-Набы» вышел в начале марта, и в нем был текст под названием «Самый страшный кошмар крестоносцев».

Крестоносцами называли европейских воинов, которые в Средние века ходили походами на мусульман, чтобы отвоевать Иерусалим во имя христианства. Согласно идеологии ИГИЛ, современные крестоносцы — это мусульмане-шииты, христиане и иудеи, объединившиеся, чтобы уничтожить суннитскую ветвь ислама, к которой принадлежит ИГИЛ.

Сейчас в «Аль-Набе» появились хорошие новости для сторонников ИГИЛ: крестоносцы оказались в опасности. В новостной рассылке рассказывается, как коронавирус распространяется по миру, особенно в богатых регионах вроде Нью-Йорка и Северной Италии. По мнению автора статьи, это аллах наслал на неверных «жестокие мучения» в виде вируса.

С известным злорадством он констатирует, что за «чумой» последовали экономический спад и нестабильность. Это помешает пострадавшим странам захватывать новые территории, считает автор статьи в «Аль-Наба».

Звучит как религиозная чушь. Но в опусе «Аль-Наба» есть несколько зерен правды.

Примерно в то же время, когда covid-19 начал распространяться с континента на континент, ИГИЛ активизировала свою террористическую деятельность. Сильнее всего от этого пострадала вотчина ИГИЛ в Ираке и Сирии. Но вообще ИГИЛ берет на себя ответственность за теракты по всему миру от Мальдивских островов и Мозамбика до филиппинского Минданао.

ИГИЛ идет в наступление. Не этого ждал президент США Дональд Трамп , когда полгода назад, 27 октября 2019 года, выступал в Белом доме и с триумфом в голосе рассказывал, как американский спецназ выследил главного лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади в сирийском Идлибе.

Загнанный в угол аль-Багдади взорвал на себе пояс смертника.

«Он умер, как собака. Как слабак», — констатировал Трамп.

Конечно, для террористической организации ИГИЛ смерть лидера стала большой репутационной потерей. Не менее серьезным ударом, чем вынужденное отступление из последнего крошечного района, оставшегося от обширного «халифата», в марте 2019 года.

Но если Дональд Трамп действительно полагал, что угроза ИГИЛ исчезнет вместе с «халифатом» и аль-Багдади, ему остается лишь признать, что он ошибался.

Напротив, то, как в последнее время развиваются события в самых важных для ИГИЛ районах в Ираке и Сирии, сыграло террористической секте на руку. ИГИЛ подпитывается безнадежностью, беспорядками и хаосом. А именно этого в Сирии и Ираке предостаточно.

Осенью 2019 года Ирак потрясли мощные уличные протесты. Иракцы были недовольны постоянными отключениями электричества, обширной коррупцией и влиянием Ирана и США в стране. Сотни людей были убиты отправленными на подавление протестов силами безопасности. Президент Адель Абдул-Махди подал в отставку, но демонстрантов это не удовлетворило.

В январе 2020 года американский беспилотник уничтожил высокопоставленного иранского военного Кассема Сулеймани на территории Ирака. Ирак едва не стал полем битвы между США и Ираном.

В Сирии почти десять лет идет гражданская война. Президент Башар Асад остается на своем посту, но ситуация нестабильна. 40% сирийцев (если брать в расчет и беженцев, которые сейчас за границей) живут в районах, не контролируемых правительством. В Сирии присутствуют войска четырех стран: России, США, Турции и Ирана.

Сирийская экономика страдает от западных санкций, валюта стремительно обесценивается. Безработица взлетела до небес, а президент Асад открыто конфликтует со своими бывшими заступниками из числа коррумпированной финансовой элиты страны.

Сирию и Ирак объединяет то, что весной 2020 года обе страны закрыли свои общества из страха перед covid-19. Это только усугубило ситуацию.

Кризис используют оставшиеся в этих странах сторонники ИГИЛ, которые переместились в труднопроходимые и малонаселенные районы на границе Сирии и Ирака. Трудно определить, сколько их: некоторые считают, что речь идет о 15-20 тысячах вооруженных бойцов, другие говорят о паре тысяч.

В любом случае у ИГИЛ достаточно вооруженных бойцов, чтобы представлять собой постоянную угрозу для вооруженных сил Сирии и Ирака и иракских шиитов (которых поддерживает Иран). А также для бизнесменов, у которых вымогают деньги, женщин, с которыми жестоко обращаются, если они не следуют строгим правилам в одежде, и местных политиков, которым угрожают и которых убивают.

Эксперты, оценивая ударную мощь ИГИЛ, говорят, что у организации достаточно денег: по подсчетам, в Ираке террористы ИГИЛ зарабатывают по 70 миллионов крон (более семи миллионов долларов) в месяц на шантаже, «крышевании» и разнообразных нелегальных сделках.

Министерство обороны Ирака сообщает о практически ежедневных инцидентах с участием боевиков ИГИЛ. Зарубежные СМИ их обычно не освещают.

ИГИЛ воспользовался тем, что американские наземные войска в Ираке, откомандированные туда на борьбу с терроризмом, приостановили свою деятельность в середине марта из-за коронавируса.

Конечно, всем этим инцидентам далеко до размаха деятельности ИГИЛ пять-шесть лет назад, когда террористы молниеносно взяли несколько крупнейших городов Ирака. Но и сейчас ситуация достаточно тревожна и дает основания говорить о возрождении террористической секты. С января по апрель 2020 года в Ираке в ходе терактов ИГИЛ были убиты не менее 170 человек, сообщает министерство обороны Ирака.

Шведско-курдский врач Немам Гафури работает в благотворительной организации «Объединенная помощь Курдистану» (Joint help for Kurdistan), которая организовала лагерь для езидских беженцев в иракском Баджед Кандала неподалеку от места, где пересекаются территории Ирака, Турции и Сирии. Три недели назад ее эвакуировали оттуда из-за вспышки коронавируса. Немам Гафури рассказала Dagens Nyheter, что присутствие ИГИЛ ощущается в регионе очень сильно.

«Террористы начали сжигать крестьянские поля с зерновыми. Не проходит и недели, чтобы не говорили о каком-нибудь нападении или теракте».

ИГИЛ представляет собой растущую опасность не только в Сирии и Ираке. Похоже, движение расползлось по миру, образовав обширную сеть вилайетов (провинций) по всему земному шару.

Недавно жестокий и наглый теракт произошел в Афганистане. Конечно, ответственность за этот шокирующий инцидент, в ходе которого трое вооруженных мужчин ворвались в роддом в Кабуле и убили младенцев и их матерей, местное крыло ИГИЛ на себя не взяло. Но были все признаки, что за атакой, направленной на шиитов, стоит именно эта террористическая секта.

«Вилаят Хорасан»** — так террористическая группировка называет себя в Афганистане — в последнее время был очень активен и открыто бросал вызов Талибану***, ведущей суннитской экстремистской группировке в стране.

ИГИЛ связывают также с кровавой и беззастенчивой резней в Мозамбике в Восточной Африке. В богатой нефтью провинции Кабу-Дельгаду 7 апреля были убиты 52 жителя деревни Кситакси. Мозамбикские власти обвиняют в теракте недавно появившуюся в стране группировку ИГИЛ.

Также ИГИЛ совершила свой первый теракт в туристическом рае на Мальдивах: устроила поджог в порту, из-за которого пострадали люди.

В Европе в этом году террористическая деятельность ИГИЛ ограничилась атакой вооруженного ножом террориста в феврале в Лондоне. Чуть более месяца назад немецкая разведка сообщала, что обезвредила террористическую ячейку сторонников ИГИЛ, которые планировали атаковать американские базы в Германии.

Но орган пропаганды «Аль-Наба» призывает сторонников ИГИЛ по следам пандемии covid-19 атаковать Европу и остальной западный мир.

«Членов ИГИЛ и их сторонников призывают использовать возникшие в связи с пандемией слабые места, устраивать безжалостные атаки и бежать из тюрем», — уточнил в своем анализе британский эксперт по терроризму Айменн Джавад аль-Тамими (Aymenn Jawad al-Tamimi).

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* «Исламское государство», организация запрещена в РФ

** отделение ИГИЛ в Афганистане, запрещено в РФ

*** террористическая организация, запрещена в РФ