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Омбудсмен рассказала о планах по вывозу российских детей из Сирии 

RT на русском 1 час назад
Раскрыты планы по вывозу российских детей из Сирии
Фото: ТАСС
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова рассказала о планах по вывозу российских детей из зоны боевых действий в Сирии после снятия ограничений из-за ситуации с коронавирусом.
«Ранее мы сообщали, что полностью к вывозу подготовлены более 30 детей, к сожалению, ситуация с карантином немного сдвинула сроки их возвращения. Но за период самоизоляции мы сумели оформить намного больше пакетов документов и на других несовершеннолетних», — приводит РИА Новости её слова.
По словам Кузнецовой, следующие рейсы вывезут «гораздо больше детей», чем планировалось до введения ограничительных мер.
В феврале омбудсмен подчеркнула, что возвращение российских детей из Сирии можно считать вопросом жизни и смерти из-за опасности, которой они подвергаются на сирийской территории.
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Ближний Восток , Общество , Анна Кузнецова , РИА Новости , Сирия
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