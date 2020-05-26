Пореченков заявил об общей границе России и Сирии 

Актёр Михаил Пореченков , комментируя международные конфликты в Сирии и на Украине , отметил, что боевые действия в этих странах проходят в непосредственной близости от российских границ, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Что именно имел в виду популярный артист журналистам пока выяснить не удалось.

Видео с рассуждениями заслуженного артиста РФ Михаила Пореченкова было опубликовано в соцсетях. Актер напомнил, «в каком ужасе и кошмаре» находилась Россия в 90-е годы, и «какой она досталась нынешнему руководству». В список достижений за прошедшие годы Пореченков поставил запуск предприятий и поднятие военно-промышленного комплекса.

«И это все благодаря усилиям руководителя страны», — подчеркнул артист.

Он добавил, что в настоящее время существует проблема международных конфликтов, которые «развязаны вдоль границ нашей страны».

«Это Сирия. Это Украина», — уточнил Пореченков.

По его словам, российское руководство сегодня делает все, чтобы эти страны «имели право на самоопределение».

Журналисты радиостанции «Говорит Москва» попытались узнать у актера, что он имел в виду, говоря о сирийской проблеме у российских границ. Однако связаться с ним по телефону не удалось.