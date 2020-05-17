Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин направил Нетаньяху телеграмму 

RT на русском и ещё 7 57 минут назад
Путин направил Нетаньяху телеграмму
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Биньямину Нетаньяху, по который вступил в должность премьер-министра Израиля на новый срок.
«Высоко ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие обстоятельно, по-деловому обсуждать любые, в том числе самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня», — отметил российский лидер.
Он выразил надежду на то, что новое правительство продолжит линию «на развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества» между Россией и Израилем.
17 мая большинство членов кнессета проголосовали за состав 35-го правительства Израиля.
7 мая сообщалось, что в Израиле было утверждено соглашение о формировании коалиционного правительства.
Видео дня. Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме
RT на русском: последние новости
За сутки в Турции выявили 1610 новых случаев коронавируса За сутки в Турции выявили 1610 новых случаев коронавируса В Сирии установили памятную табличку в честь лётчика Романа Филипова В Сирии установили памятную табличку в честь лётчика Романа Филипова За сутки в Турции выявили более 1600 больных коронавирусом За сутки в Турции выявили более 1600 больных коронавирусом
Ближний Восток , Политика , Биньямин Нетаньяху , Владимир Путин , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США запустили секретный военный космоплан
США запустили секретный военный космоплан
«Дорогой Дональд, меня зовут Ксюша»
«Дорогой Дональд, меня зовут Ксюша»
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Стало известно, кому не сделают прививку от коронавируса
Стало известно, кому не сделают прививку от коронавируса
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
Видео
Спасение россиянина попало на видео
01:28
Спасение россиянина попало на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
00:27
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
00:19
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
01:12
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
01:00
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
В мире
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
00:15
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
Шоу-бизнес Другое
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
01:09
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
Происшествия
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
00:19
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение