Путин направил Нетаньяху телеграмму 

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«Высоко ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие обстоятельно, по-деловому обсуждать любые, в том числе самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня», — отметил российский лидер.

Он выразил надежду на то, что новое правительство продолжит линию «на развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества» между Россией и Израилем.

17 мая большинство членов кнессета проголосовали за состав 35-го правительства Израиля.

7 мая сообщалось, что в Израиле было утверждено соглашение о формировании коалиционного правительства.