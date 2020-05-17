Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол Украины обвинил РФ в конфликтах на постсоветском пространстве 

ИА Regnum 4 часа назад
Все конфликты на территории постсоветских стран якобы произошли при «прямом или опосредованном участии» России. Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига 16 мая в интервью изданию Bloomberg Businessweek Türkiye.
На вопрос журналиста о конфликтах на постсоветском пространстве дипломат ответил:
«Во всём, что вы сказали, можно увидеть одну общую черту, которую мы прослеживаем в каждом конфликте. И это Россия. Это первопричина», — рассказал он.
Сибига отметил, что Россия ведёт против Украины «информационную войну» в третьих странах. В качестве примера он назвал «эпатажные представления по всему миру», посвящённые Дню Победы.
«Россия… цинично искажает историческую правду, представляя себя в роли главного «антифашиста», — добавил дипломат.
Напомним, официальный Киев отрицает гражданский характер войны в Донбассе. Для того, чтобы снять с себя ответственность, представители украинского режима придумали некую «российскую агрессию», в то время как армии РФ в Донбассе нет, а Россия является лишь гарантом выполнения Украиной Минских соглашений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сибига возмутился исполнение песни «Катюша» в турецком городе Аланья и заявил, что это может отвернуть от Турции украинских туристов.
Читайте также: Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Видео дня. Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме
ИА Regnum: последние новости
Иордания предупредила Израиль о войне из-за аннексии Западного берега Иордания предупредила Израиль о войне из-за аннексии Западного берега Закавказье на выходе из пандемии в войну: узел в зоне ОДКБ Закавказье на выходе из пандемии в войну: узел в зоне ОДКБ Пять рисков Турции Пять рисков Турции
Комментарии
Ближний Восток , Конфликты , Украина , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Леру Кудрявцеву уволили с НТВ
Леру Кудрявцеву уволили с НТВ
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
Стало известно, кому не сделают прививку от коронавируса
Стало известно, кому не сделают прививку от коронавируса
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Видео
Спасение россиянина попало на видео
01:28
Спасение россиянина попало на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
00:27
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
00:19
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
01:12
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
01:00
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
В мире
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
00:15
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
Шоу-бизнес Другое
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
01:09
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
Происшествия
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
00:19
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение