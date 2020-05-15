Войска Асада разбомбили деревни в Идлибе 

Войска сирийского президента Башара Асада разбомбили деревни в Идлибе. Об этом сообщает North Press Agency в своем Twitter со ссылкой на источники в военных ведомствах.

В частности, речь идет о местности у горы Завия и равнине Габ на северо-западе страны. Подробности пока не уточняются.

12 мая на пути российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе прогремел взрыв. Это случилось после того, как местные жители закидали патруль яйцами, и турецкие военнослужащие применили светошумовые гранаты, чтобы разогнать демонстрантов.