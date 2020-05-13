«Болото для русских»: США обозначили цели в Сирии

Россия достигла военных успехов в Сирии, признал спецпредставитель Соединенных Штатов Джеймс Джеффри. При этом он указал, что Россия якобы недовольна президентом Сирии Башаром Асадом, но альтернативы ему не видит. Дипломат также подчеркнул, что одной из целей США является создание проблем для российской стороны в Арабской Республике.

Спецпредставитель Соединенных Штатов по взаимодействию с Сирией Джеймс Джеффри признал военные успехи России на сирийской земле. В ходе своего выступления на видеоконференции Гудзоновского института он напомнил, что задачами российской стороны в Арабской республике являются защита своих военных баз и крупных экономических инвестиций.

По словам дипломата, Москва уверена: присутствие в Сирии поможет ей в целом достичь значимых целей на геополитической арене, передает РИА «Новости». При этом, он указал, что Россия якобы недовольна президентом Сирии Башаром Асадом, но альтернативы ему не видит.

«Они действительно весьма успешны в военном смысле в Сирии. Проблема в том, что нет политического выхода из-за проблем с Асадом. Наша задача — представить им путь вперед через ООН, при поддержке ООН. Но это требует, чтобы они до какой-то степени дистанцировались от Асада и иранцев», — пояснил сотрудник Белого дома.

Он выразил уверенность в том, что американцам нельзя покидать Сирию, передает ливанский портал Al Masdar News.

«Наше военное присутствие, хотя и небольшое, важно для общей картины. Поэтому мы призываем конгресс, американский народ, президента сохранить эти силы [в Сирии], но опять-таки это не Афганистан, это не Вьетнам, это не трясина», — сказал Джеффри.

Дипломат также указал, что одной из целей США является создание проблем для российской стороны в Сирии.

«Моя задача — сделать это болотом для русских», — сказал представитель администрации президента США,

пообещав, что Соединенные Штаты будут и впредь отказывать России в ее, по-видимому, наиболее желанных целях в Сирии, одной из которых является признание легитимности Башара Асада на посту президента.

Неделей ранее Пентагон признал, что в результате боевых действий американских военных на Ближнем Востоке в прошлом году погибли 132 мирных жителя и 91 человек был ранен.

По данным американского оборонного ведомства, более 20 погибших и 13 пострадавших мирных жителей зафиксировали в Ираке и Сирии, когда США проводили операции против террористов. Кроме того, скончались 108 человек и 75 были ранены в Афганистане в результате наземных и воздушных ударов.

А в марте нынешнего года сообщалось, что военные США на своей базе в Эт-Танфе в Сирии проводят подготовку боевиков из террористических организаций, а затем отправляют их проводить диверсии в провинции Идлиб и других регионах — об этом рассказал задержанный бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абделла Соуда.

По его словам, он — будучи членом объединения боевиков «Магавир ас-Саура» — получал зарплату в $500 от американских военных. Они же провели с ним диверсионно-подрывную подготовку для организации терактов на нефтяных и других объектах, контролируемых правительством Сирии.

«С оружием проблем не было: нам его выдавали американские военные. Причем само оружие завозилось через Саудовскую Аравию, Иорданию. Производство оружия было самым разнообразным: китайское, натовское. Самое лучшее — натовское», — подчеркнул задержанный.

При этом представители возглавляемой США антитеррористической коалиции в Сирии заявляли, что поддерживают бойцов данной группировки. По словам американского командования, их «партнеры — „Магавир Ас-Саура“ продемонстрировали свою эффективность в сдерживании „Исламского государства“ (террористическая организация, запрещена в России).

Ранее Асад в интервью телеканалу „Россия 24“ рассказывал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал военную операцию в городе Идлиб на на северо-западе Сирии по поручению американских властей.

»С военной точки зрения, первоочередная задача сейчас — это Идлиб. Очевидно, что Эрдоган бросил все свои силы, конечно, по указке американцев. В этом нет сомнений», — сказал сирийский лидер.

Вместе с тем президент САР пообещал, что после освобождения Идлиба его войска займутся тем, что будут прогонять врагов из других районов Сирии.