Турция присматривается к Patriot из-за слабой экономики России

Власти Турции обратились к США с предложением закупить у Вашингтона системы ПРО Patriot. При этом в Анкаре не собираются отказываться и от приобретённых ранее у Москвы ЗРС С-400, ставших причиной обострения американо-турецких отношений. Несмотря на издержки, связанные с санкциями за покупку российских систем, внешнеполитическое волеизъявление помогло турецкому руководству затмить негативную внутриполитическую повестку — падение курса национальной валюты и перевыборы мэра Стамбула . Но теперь Анкара проявляет гибкость в отношениях с США, осознавая, что Россия не сможет прикрыть главное уязвимое место Турции — экономический сектор.

О предложении Турции рассказал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в ходе Дохийского форума, проходящего в Катаре. По его словам, Анкара и Вашингтон по-прежнему остаются союзниками, несмотря на разногласия в связи с закупкой Анкарой российских ЗРС.

Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано, — цитирует РИА Новости главу турецкого МИДа . — Предложение России было более выгодным, и мы его приняли. Сейчас мы готовы купить систему Patriot от США, ждём их ответа.

Заявление Чавушоглу не стало неожиданностью: 27 ноября он уже говорил о том, что Турции нужно больше систем противовоздушной обороны. Очевидно, чтобы это выражение не прозвучало двусмысленно, министр тогда же напомнил слова президента Эрдогана о возможности купить американские ЗРК Patriot и добавил, что вопрос систем С-400 («Триумф») негативно влияет на турецко-американские отношения.

Основные опасения США и других партнёров Турции по Североатлантическому альянсу связаны с возможной интеграцией российских ЗРС в натовские системы. Однако, как заявил по итогам переговоров с американской делегацией глава турецкого Минобороны Хулуси Акар , С-400 будут работать в автономном режиме.

Сама по себе задача сопряжения средств управления ЗРС С-400 c автоматизированными системами боевого управления ПВО-ПРО НАТО технически решаема, считают специалисты, но вопрос заключается во времени и цене. Кроме того, подобная интеграция потребовала бы совместной работы российских и натовских разработчиков, что невозможно по политическим причинам. Таким образом, масса дорогостоящих и сложно осуществимых технических работ априори ограничивает использование C-400. В дальнейшем предусмотрена только замена российского радиолокационного запросчика в системе опознавания «свой-чужой» на турецкий, чтобы обеспечить независимость военных Турции от поставщика «Триумфов» при работе со средствами ПВО НАТО.

Отечественные эксперты, сравнивая С-400 и Patriot, как правило, говорят о превосходстве российских систем над американскими. Однако, как отметил в разговоре с NEWS.ru руководитель Центра «Европа — Ближний Восток» Института Европы РАН Александр Шумилин , технический аспект в данном случае можно вовсе не рассматривать.

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Author: Александр Шумилин [руководитель Центра «Европа — Ближний Восток» Института Европы РАН]

Решение Турции — исключительно политическое. Его целью является выравнивание отношений с США, осложнившихся после сделки по С-400, и успокоение партнёров по НАТО. Анкара уже давно озвучивала эту идею, заявляя американцам, что основными станут именно системы Patriot, а российские ЗРС будут играть дублирующую роль.

Кроме того, конечно же, в Анкаре понимают: Россия с её экономикой не может поддержать экономический сектор Турции. Следовательно, и ухудшать отношения с США на фоне сделки по С-400 не имеет смысла. При этом можно обоснованно предполагать, что ограниченное использование российских ЗРС — тот козырь, который Эрдоган будет и дальше разыгрывать в отношениях с Вашингтоном, где для удержания Анкары в натовской орбите не против закрывать глаза на некоторые действия Турции.