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Турция присматривается к Patriot из-за слабой экономики России 

News.ru 10 часов назад
Турция присматривается к Patriot из-за слабой экономики России
Фото: News.ru
Власти Турции обратились к США с предложением закупить у Вашингтона системы ПРО Patriot. При этом в Анкаре не собираются отказываться и от приобретённых ранее у Москвы ЗРС С-400, ставших причиной обострения американо-турецких отношений. Несмотря на издержки, связанные с санкциями за покупку российских систем, внешнеполитическое волеизъявление помогло турецкому руководству затмить негативную внутриполитическую повестку — падение курса национальной валюты и перевыборы мэра Стамбула. Но теперь Анкара проявляет гибкость в отношениях с США, осознавая, что Россия не сможет прикрыть главное уязвимое место Турции — экономический сектор.
О предложении Турции рассказал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в ходе Дохийского форума, проходящего в Катаре. По его словам, Анкара и Вашингтон по-прежнему остаются союзниками, несмотря на разногласия в связи с закупкой Анкарой российских ЗРС.
Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано, — цитирует РИА Новости главу турецкого МИДа. — Предложение России было более выгодным, и мы его приняли. Сейчас мы готовы купить систему Patriot от США, ждём их ответа.
Заявление Чавушоглу не стало неожиданностью: 27 ноября он уже говорил о том, что Турции нужно больше систем противовоздушной обороны. Очевидно, чтобы это выражение не прозвучало двусмысленно, министр тогда же напомнил слова президента Эрдогана о возможности купить американские ЗРК Patriot и добавил, что вопрос систем С-400 («Триумф») негативно влияет на турецко-американские отношения.
Основные опасения США и других партнёров Турции по Североатлантическому альянсу связаны с возможной интеграцией российских ЗРС в натовские системы. Однако, как заявил по итогам переговоров с американской делегацией глава турецкого Минобороны Хулуси Акар, С-400 будут работать в автономном режиме.
Сама по себе задача сопряжения средств управления ЗРС С-400 c автоматизированными системами боевого управления ПВО-ПРО НАТО технически решаема, считают специалисты, но вопрос заключается во времени и цене. Кроме того, подобная интеграция потребовала бы совместной работы российских и натовских разработчиков, что невозможно по политическим причинам. Таким образом, масса дорогостоящих и сложно осуществимых технических работ априори ограничивает использование C-400. В дальнейшем предусмотрена только замена российского радиолокационного запросчика в системе опознавания «свой-чужой» на турецкий, чтобы обеспечить независимость военных Турции от поставщика «Триумфов» при работе со средствами ПВО НАТО.
Отечественные эксперты, сравнивая С-400 и Patriot, как правило, говорят о превосходстве российских систем над американскими. Однако, как отметил в разговоре с NEWS.ru руководитель Центра «Европа — Ближний Восток» Института Европы РАН Александр Шумилин, технический аспект в данном случае можно вовсе не рассматривать.
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Author: Александр Шумилин [руководитель Центра «Европа — Ближний Восток» Института Европы РАН]
Решение Турции — исключительно политическое. Его целью является выравнивание отношений с США, осложнившихся после сделки по С-400, и успокоение партнёров по НАТО. Анкара уже давно озвучивала эту идею, заявляя американцам, что основными станут именно системы Patriot, а российские ЗРС будут играть дублирующую роль.
Кроме того, конечно же, в Анкаре понимают: Россия с её экономикой не может поддержать экономический сектор Турции. Следовательно, и ухудшать отношения с США на фоне сделки по С-400 не имеет смысла. При этом можно обоснованно предполагать, что ограниченное использование российских ЗРС — тот козырь, который Эрдоган будет и дальше разыгрывать в отношениях с Вашингтоном, где для удержания Анкары в натовской орбите не против закрывать глаза на некоторые действия Турции.
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Теги:
Ближний Восток , Армия , Оружие , Санкции , Хулуси Акар , Александр Шумилин , Мевлют Чавушоглу , Министерство обороны , МИД , РАН , НАТО , РИА Новости , Анкара , Москва , США , Стамбул , Турция
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