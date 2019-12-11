Россия и Израиль выходят на расстояние воздушного боя

Что стоит за сообщениями о прерванных ВКС России полётах ВВС ЦАХАЛ

Самолёты российских ВКС, находящиеся в Сирии , на днях в очередной раз помешали полётам израильских ВВС над территорией Арабской Республики. Информацию об этом, со ссылкой на собственные источники, распространили несколько Telegram-каналов и Twitter-аккаунтов, включая Syrian Military Capabilities, который ранее неоднократно сообщал о подобных происшествиях. Ни в России , ни в Израиле официальные лица не комментируют якобы произошедшие инциденты, что вновь провоцирует вопрос: не станет ли сирийское небо местом конфликта двух стран?

Анонимные источники уже по меньшей мере пятый раз сообщают о предотвращении российскими самолётами ударов ВВС ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) по сирийской территории. Однако достоверных данных об инцидентах по-прежнему нет, и это заставляет задуматься, что подобные информационные вбросы могут быть выгодны определённым региональным игрокам. Как отметил в беседе с NEWS.ru военный аналитик Михаил Ходорёнок, предпринимаются все меры, чтобы избегать каких-либо конфликтов между вооружёнными силами Израиля и российской группировкой в Сирии.

Сообщения о прерванных ВКС РФ полётах израильтян я не расцениваю как серьёзные. Во-первых, израильские ВВС не создают угрозы находящимся в Сирии россиянам. А во-вторых, и наша страна абсолютно не заинтересована в осложнениях с вооружёнными силами Израиля.

Отношения двух стран в связи с полётами над Сирией были омрачены катастрофой российского Ил-20, сбитого 17 сентября прошлого года сирийскими средствами ПВО в ходе израильского налёта. Но, несмотря на первоначальную жёсткую реакцию Минобороны РФ , до серьёзного межгосударственного кризиса дело не дошло. Тем не менее, некоторые наблюдатели полагают, что именно трагедия 2018 года могла привести к более решительным действиям российских ВКС по отношению к израильским самолётам в сирийском небе.

В микроблоге Syrian Military Capabilities допускают, что ВВС ЦАХАЛ в ближайшее время вновь попытаются нанести удары по югу Сирии. А, значит, с большой вероятностью последуют и новые сообщения о перехвате израильских самолётов российскими. Те же данные, что поступали к нынешнему моменту, вызывают ряд вопросов. Во всех случаях истребители ВКС Су-35 якобы вылетали с авиабазы Хмеймим на севере страны. Как уже отмечали в этой связи эксперты, в таких условиях предотвратить израильский авиаудар по югу Сирии затруднительно — самолётам ВВС ЦАХАЛ просто гораздо ближе лететь, чем российским. Возможно, конечно и то, что Су-35 были подняты в воздух заранее, после того как Израиль предупредил о своих планах. Но повторение подобных инцидентов выглядит по меньшей мере странно.

Анализируя имеющуюся информацию, военный эксперт Александр Широкорад в разговоре с NEWS.ru особо отметил тот факт, что ни в одном из упомянутых случаев оружие не применялось.

Александр Широкорад, военный эксперт:

ВКС России, вероятно, пока лишь имитируют перехват. Но при этом российские самолёты выходят в положение для пуска ракет, или же просто летят рядом с израильскими, то есть дают своим поведением сигнал, что в случае продолжения полёта над сирийской территорией или же каких-то агрессивных действий, будет открыт огонь. Пилоты ВВС ЦАХАЛ это понимают, и поэтому до инцидентов с применением оружия дело пока не доходило.

Как подчёркивает аналитик, израильтяне ещё до появления российских ВКС в Сирии весьма свободно себя чувствовали в воздушном пространстве арабских стран. Но до начала гражданской войны на сирийской территории Израиль опасался местных систем противовоздушной обороны (ПВО). Однако они за прошедшие годы утратили свои возможности.

Теперь ВВС ЦАХАЛ летают, где и когда хотят, оправдывая это тем, что наносят удары не по сирийским войскам, а по иранским частям. Это в прошлом году привело к тому, что средства ПВО Сирии сбили российский Ил-20. Опасность в том, что израильские ВВС могут случайно нанести удар по российским военным, журналистам, медикам, — напоминает Широкорад.

Эти налёты также дезорганизуют работу сирийской ПВО и ВКС РФ, подчёркивает эксперт, поэтому вполне вероятно, что Россия действительно решила напомнить Израилю о неприкосновенности воздушного пространства Сирии. В этом случае отсутствие официальных комментариев от российских и израильских властей можно расценить, скорее, как позитивный знак. Даже если инциденты в сирийском небе и имели место, ни Москва, ни Тель-Авив, видимо, не хотят обострять ситуацию вокруг них.