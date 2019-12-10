Турция не довольна результатами сотрудничества с Россией и США

"К сожалению, соглашения и с Россией, и с США пока не приводят к ожидаемым результатам", — привели слова президента Турции в «Интерфакс».

Турецкая сторона уже неоднократно заявляла о том, что Россия и США не выполняет в полной мере договорённости по урегулированию ситуации в Сирии, отмечает издание.