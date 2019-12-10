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Общество

Турция не довольна результатами сотрудничества с Россией и США 

News.ru + ещё 19 1 час назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудничество с Россией и США не приводит к «ожидаемым результатам» в плане ситуации в зоне безопасности на севере Сирии. Об этом сообщил «Интерфакс».
"К сожалению, соглашения и с Россией, и с США пока не приводят к ожидаемым результатам", — привели слова президента Турции в «Интерфакс».
Турецкая сторона уже неоднократно заявляла о том, что Россия и США не выполняет в полной мере договорённости по урегулированию ситуации в Сирии, отмечает издание.
Ранее NEWS.ru писал о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудили обстановку на севере Сирии во время телефонных переговоров.
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Теги:
Ближний Восток , Армия , Видео , В мире , Новости регионов , Взрывы и катастрофы , Война в Сирии , Гражданская война , Ситуация в мире , Сергей Шойгу , Реджеп Эрдоган , Хулуси Акар , Интерфакс , Сирия , Турция
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