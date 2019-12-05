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В мире

Al Arab (Великобритания): режим Асада разозлил Россию 

ИноСМИ 2 часа назад
Зачем Асад провоцирует Путина?
Фото: © РИА Новости, Михаил Климентьев
Несмотря на то, что Башар Асад практически отстранен от участия в переговорах по Сирии, по мнению Al Arab (Великобритания) , сирийский лидер в последнее время достаточно смело высказывается в адрес России. Его выпады в сторону Конституционного комитета также заставляют задуматься. Чего добивается Асад? И зачем он сталкивает лбами Москву и Тегеран?
Некоторые российские СМИ подвергли резкой критике сирийский режим и назвали главу сирийского режима Башара Асада «диктатором». Как пишут издания, президент незаконно унаследовал власть от отца, что можно расценивать как намек на наличие альтернативных вариантов у Москвы на роль главы Сирии. Ответом на критику стало неофициальное ужесточение риторики против России со стороны средств массовой информации сирийского режима.
Похоже, недавние интервью Асада не понравились в Москве. Не понравилось и то, что глава сирийского режима дистанцировался от сирийской делегации в Конституционном комитете, заявив, что она не представляет сирийское государство. Сирийский президент хотел сорвать переговоры и набросился с критикой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвав его «вором», а также объявил об окончании женевского трека, что спровоцировало реакцию российских СМИ.
Прокремлевские издания и телеканалы призвали сирийское правительство отказаться от прежних заявлений и признать важность принятия мер для прекращения войны, а также упомянули, что Асад должен уйти в отставку во время предстоящих выборов, объявить всеобщую амнистию и отказаться от судебного преследования.
В последнее время сирийский президент намеренно давал множество интервью, и его провокационные заявления в адрес Москвы не случайны. Это своего рода сигналы российской стороне, отражающие призыв продолжить оказывать ему поддержку. Однако может ли Асад позволить себе такую роскошь — делать заявления, которые злят Москву, когда его правительство функционирует в условиях российской оккупации?
Асад по-прежнему склонен укреплять связи с Тегераном, поскольку это гарантия остаться у власти в обмен на сохранение иранского влияния в Сирии. Несмотря на намерение Израиля осуществить нападения на иранские объекты в этой стране и полностью их уничтожить, Иран проник в сирийскую экономику и конкурирует с Россией за инвестиционные контракты. В начале этого года было подписано 11 соглашений и меморандумов о взаимопонимании во время встречи Высшей совместной сирийско-иранской комиссии в Дамаске. Более того, было объявлено о создании сирийско-иранской строительной компании для реализации проектов реконструкции во всех сирийских провинциях. Эти контракты будут получены по взаимному согласию без необходимости проведения тендеров.
Создание такой строительной компании является ни чем иным, как политическим шагом и залогом будущего экономического влияния после сокращения политической и военной роли Тегерана в Сирии, поскольку у Ирана нет возможности финансировать восстановление страны, особенно в условиях экономического кризиса, вызванного американскими санкциями.
Судя по всему, ухудшающиеся экономические условия в Сирии и резкое снижение курса сирийского фунта побудили режим искать выход из ситуации, заключив новое соглашение с Тегераном о поставках нефти через посредничество сирийских бизнесменов, близких к Ирану, в обмен на активизацию совместных проектов, замороженных под давлением Москвы. Среди них проект строительства железной дороги, которая связывает Ирак с Сирией и портом Латакия. Также имеют место совместные проекты в области сельского хозяйства и мобильной связи.
Режим не доверяет России, активно взаимодействующей с Турцией по сирийскому досье, и отвергает участие оппозиции в правительстве. Башару Асаду угрожает отставка и экономический коллапс, и поэтому он стремится спровоцировать конкуренцию между Ираном и Россией.
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Теги:
Ближний Восток , Политика , Статьи , Башар Асад , Реджеп Эрдоган , Конституционный комитет Госдумы , Москва , Сирия , Великобритания , Турция
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