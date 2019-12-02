Россия пригрозила, Турция пошла на попятную

Yeni Çağ (Турция): угрозы со стороны России в адрес Турции

Россия недвусмысленно дала понять турецким партнерам, что не потерпит ультимативного тона Анкары . После того, как Лавров возмутился словам турецкого коллеги о том, что Москва не исполняет своих обязательств, последовало новое заявление российского министра. Что заставило Анкару сменить риторику?

Турция, Индонезия, Сегодня по-прежнему сохраняется большая неопределенность относительного того, как изменится старый биполярный миропорядок, существовавший с окончанием холодной войны, и кто будет контролировать новый. Мы видим, что то время, когда США были единственной сверхдержавой с 1990-х по начало 2000-х годов, прошло, и в мире появляются новые центры силы: Китай , Россия, ЕС Германия ), Бразилия Иран и так далее. По мере возникновения новых региональных и глобальных союзов центр тяжести глобальной борьбы за влияние смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Несмотря на это, центром борьбы, которая определит новый мировой порядок, является Ближний Восток. Кровавое противоборство, начавшееся с терактами «Аль-Каиды» (запрещена в РФ — прим. ред.) 11 сентября 2001 года и захватом Мосула в 2014 году террористами ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. ред.), вступило в новую фазу.

Сегодня мы видим, что форма ведения международных переговоров и принципы международной дипломатии изменились. Террористические организации или негосударственные вооруженные структуры стали новыми участниками международных отношений. Террор превратился в инструмент внешней политики государств. Широко распространенными стали тайные операции сил специального назначения.

В отношениях между государствами решающее значение обрели личные отношения лидеров. А то, что во главе многих стран стоят некомпетентные лидеры, которые превозносят свое личное положение, зачастую приводило и приводит к тупику и хаосу в межгосударственных отношениях.

С другой стороны, государства стали открыто угрожать и применять шантаж для навязывания своей собственной политики, что тоже стало привычным явлением. Есть множество примеров. Например, угрозы Трампа в адрес стран, с которыми ранее были заключены соглашения в сфере безопасности: «Мы больше не будем вас защищать, если вы не дадите больше денег». Или угроза того же американского лидера: «Мы разрушим турецкую экономику, если турки будут убивать курдов», — все еще висит как дамоклов меч над нашей головой.

Вне всякого сомнения, за кулисами идет особый торг, предпринимается большое количество попыток угроз и шантажа, о которых общественность даже не догадывается. И все эти примеры мы с лихвой наблюдаем в контексте Сирии, которая, возможно, и станет ключом к пониманию того, как будет формироваться новый миропорядок.

Кризисы в отношениях Турции с США хорошо известны. Не проходит и дня, чтобы от США не поступили угрозы по таким вопросам, как Сирия, Рабочая партия Курдистана (РПК) / Отряды народной самообороны (YPG), С-400, F-35. Теперь, когда Турция аналогичным образом попыталась ответить на американскую политику угроз, мы видим, что к этим кризисам добавилась и проблема НАТО

После того как США не одобрили предложенный Турцией план защиты от террористической угрозы РПК / YPG в Сирии, Турция в ответ на это отказалась одобрять план НАТО по защите Польши и стран Балтии от российской агрессии. Эти взаимные выпады с угрозами создают кризис и на почве НАТО.

С приходом Трампа американская политика угроз, шантажа и санкций стала всем очевидной и широко обсуждаемой. Но это не значит, что другие государства не делают того же. В результате ошибочной политики в Сирии Турция оказалась зажата между Россией и США, словно между молотом и наковальней. США, видя такое положение Турции, угрожают ей, а Россия — нет? Конечно, угрожает. Смотрите, как.

В Сирии между Турцией и Россией сложились определенные отношения, которые прогрессируют по инициативе России, но являются хрупкими. Мы знаем, что Трамп трижды принимал решение о выводе военных из Сирии, и последнее такое решение было принято 6 октября этого года. После 6 октября США пошли на сокращение своего контингента на севере Сирии, а затем снова разместились на востоке страны. Основной вопрос — присутствие YPG / РПК на севере страны — отчасти превратилась и в проблему между Россией и Турцией. В результате и без того хрупкие отношения еще больше надломились.

Заявление министра иностранных дел Турции о том, что США и Россия не выполняют своих обязательств в рамках подписанных соглашений, основным пунктом которых был обязательный вывод YPG из оговоренных районов, и поэтому Турция при необходимости возобновит операцию, шокировало российскую сторону. Сначала Лавров сказал, что в России удивлены заявлениями Чавушоглу. А вскоре российский министр заявил: Турция заверила Россию в том, что она не начнет новую операцию к востоку от Евфрата.

Что же заставило Турцию так быстро передумать? Местные источники сообщают, что в результате закулисных угроз, которые последовали от России в адрес Турции, Турция была вынуждена пойти на попятную и пообещать, что она не начнет новую операцию.

Что это за угрозы?

— Угроза отложить визит Путина в Турцию, запланированный на январь следующего года, в ходе которого будет объявлено о начале поставок российского газа в Турцию по газопроводу «Турецкий поток».

— Угроза расторгнуть соглашение с Турцией по идлибской зоне деэскалации и начать совместно с сирийской армией военные операции в регионе.

— Угроза расширить развертывание российских сил в районе Айн-Иса, на западной оси от поселка Тель-Тамр, расположенного на северо-западе аль-Хасаки, в направлении на провинцию Ракка, для препятствования расширению границ района операции Турции к востоку от Евфрата (что было сделано).

Как и угрозы США, российские угрозы тоже заставили Турцию дать задний ход.

А для того чтобы противостоять политике угроз, шантажа и санкций со стороны США и России, необходимо обладать знаниями и технологиями. В противном случае вы обречены на поражение.

Если у вас нет знаний и технологий, если вы не можете их производить, обеспечить их воспроизводство, вы не в состоянии дать адекватный ответ на политику угроз. Вот что мы переживаем в Сирии. Это будет очевидно и по тому шагу назад, который мы сделаем из-за последнего кризиса в НАТО.

Yeni Çağ (Турция)