От России ждут роспуска правительства Сирии

Сирии , как ожидается, будет сформировано новое правительство на фоне коррупционных скандалов, которые окружают нынешнее во главе с премьер-министром Имадом Хамисом . Ещё одна причина, по которой кабинет министров хотят распустить, — неэффективность его экономической политики на фоне обвала сирийского фунта. Сейчас для «реабилитации» национальной валюты предпринимают новые меры. Местная пресса со ссылкой на источники сообщает, что корректировки проходят не без участия российской стороны.

О том, что в последние месяцы сирийское правительство живёт в «состоянии страха и разочарования» после падения курса нацвалюты до уровня 750 фунтов за доллар, сообщает Al-Araby Al-Jadeed. Как известно, падение уже затронуло наиболее важные сферы экономики — в том числе из-за слабости тех мер, которые были предприняты сирийским Центральным банком , и из-за действия западных санкций. Подобного обвала не было с 1919 года. Однако информированные источники Al-Araby Al-Jadeed пишут, что сейчас в Дамаске разрабатывают план по «спасению» фунта совместно с российскими советниками. По этой информации, иностранную валюту хотят выпустить на рынки Дамаска и Алеппо. Источники подчёркивают, что идею будут реализовывать при поддержке России до тех пор, пока в Сирии не будет найден «экономический баланс».

Среди рассматриваемых мер по реабилитации фунта — роспуск правительства Хамиса, которое обвиняют в повсеместной коррупции и обвале фунта. Вполне вероятно, что возглавить кабмин придётся Имаду Азабу, приближённому к «первой леди» страны — Асме Асад. Не исключено, что созданием нового кабинета министров займутся в ближайшее время. Из публикации Al-Araby Al-Jadeed следует, что за этим шагом также может стоять российская сторона.

С 2018 года Азаб является министром образования. Он родом из Дарайи. Ранее работал над образовательными проектами Асмы Асад . Никаких «тёмных пятен» в его биографии нет. По словам информированных источников, «имидж Азаба могли отретушировать» специально для того, чтобы двигать его дальше по карьерной лестнице. С учётом того влияния, которое в последнее время оказывает «первая леди» Сирии на процессы внутри Арабской Республики, логично допустить, что её ставленник возглавит правительство в случае роспуска нынешнего. С Асмой в последнее время связывают тенденцию на сокращение роли важнейших фигур асадовской эпохи в политической и экономической жизни страны.

imago stock&people/Global Look Press /// Асма Асад

На этом фоне региональная пресса сообщает о решении министерства финансов Сирии в минувшие выходные заморозить активы телекоммуникационной компании MTN и членов её правления в связи со штрафом в размере 20 млн сирийских фунтов. Компания, которая является вторым по величине оператором мобильной связи в Сирии, подозревается в нелегальном импорте товаров стоимостью 4,7 миллиона фунтов. Источники местных СМИ объясняют штрафные меры против MTN следующим образом: президент Башар Асад намеревался «обезглавить» компанию, как это было сделано месяцем ранее с SyriaTel, которая принадлежала его двоюродному брату Рами Махлуфу. По этой информации, прибыль MTN в третьем квартале этого года снизилась до 693 млн сирийских фунтов, что на 88% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сирийский экономист Махмуд Хуссейн заявил Al-Araby Al-Jadeed, что замораживание активов MTN на фоне обвинений в нелегальном импорте является «предлогом, который связан с тем, что Асма Асад расширяет контроль над сетями мобильной связи» в Сирии.

Источники арабской прессы подтверждают, что, вероятнее всего, «первая леди» Сирии создаст третью телекоммуникационную компанию, которая будет принадлежать только ей. Она будет носить название Ematel. Именно возникновением этого проекта объяснялось открытое преследование Махлуфа. В арабской экспертной среде объясняют замораживание активов членов правления MTN двумя немаловажными для президентского дворца задачами. Во-первых, это необходимо для продвижения интересов Асмы Асад и ослабления контроля коррумпированной сирийской элиты над важнейшими активами страны. Во-вторых, ограничительные меры позволяют собирать с крупных сирийских предпринимателей денежные выкупы, чтобы заполнить пустую казну.