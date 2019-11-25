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Радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Из сектора Газа запустили ракету по Израилю
Фото: Reuters
Израильские военные сообщили в понедельник, что засекли запуск ракеты из сектора Газа по территории еврейского государства.
"Некоторое время назад был осуществлен запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории. Сирены воздушной тревоги были активированы только в незаселенной местности", — говорится в распространенном армейской пресс-службе заявлении.
В ходе предыдущего массированного обмена ударами между палестинскими радикалами в секторе Газа и израильскими военными за двое суток с 12 по 14 ноября по Израилю было выпущено не менее 450 ракет, большинство из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В ответ израильские военные поразили десятки целей группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.
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Теги:
Ближний Восток , В мире , Израиль
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