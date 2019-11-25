Радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю

Израильские военные сообщили в понедельник, что засекли запуск ракеты из сектора Газа по территории еврейского государства.

"Некоторое время назад был осуществлен запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории. Сирены воздушной тревоги были активированы только в незаселенной местности", — говорится в распространенном армейской пресс-службе заявлении.

В ходе предыдущего массированного обмена ударами между палестинскими радикалами в секторе Газа и израильскими военными за двое суток с 12 по 14 ноября по Израилю было выпущено не менее 450 ракет, большинство из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В ответ израильские военные поразили десятки целей группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.