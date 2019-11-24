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В мире

ОЗХО уличили в подлоге данных о химатаке в Сирии 

Lenta.ru + ещё 1 34 минуты назад
ОЗХО уличили в подлоге данных о химатаке в Сирии
Фото: Ali Hashisho / Reuters
Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) обвинили в искажении фактов о химической атаке в сирийском городе Дума в 2018 году. Об этом сообщает WikiLeaks.
Как отмечается, информация о подлоге содержится в письме одного из сотрудников миссии ОЗХО, которая расследовала инцидент. Сообщение датировано 22 июня 2018 года и адресовано в том числе главе кабинета организации Роберту Фэйрвезеру. В письме мужчина утверждает, что предварительная версия отчета искажает факты, которые он и его коллеги обнаружили на месте.
По словам мужчины, в отредактированной версии данные использовались выборочно, что подорвало достоверность отчета. В частности, данные о следах хлора на месте атаки подавались неверно: обнаружены были крошечные микроэлементы, которые можно найти в обычном отбеливателе.
Кроме того, удалена была часть информации о газовых баллонах, найденных на месте происшествия. В первоначальном отчете указывалось, что комиссия не нашла подтверждений тому, что в них находился опасный химикат, а также не смогла подтвердить, что они были сброшены с воздуха.
Еще одним пунктом значится удаление из доклада описания симптомов пострадавших, которые разнились с теми, которые должны были быть на самом деле. «Несоответствие было отмечено не только миссией по установлению фактов, но и решительно поддержано тремя токсикологами, имеющими опыт работы с химическими боевыми агентами», — писал ученый.
В октябре сообщалось, что один из сотрудников ОЗХО рассказал о сокрытии ключевой информации в ходе расследования химатаки. По его словам, организация подгоняла результаты под необходимые выводы.
В апреле 2018 года сообщалось, что на Думу сброшена хлорная бомба, пострадали и погибли мирные жители. ОЗХО позднее обнаружила хлор на месте атаки. Запад обвинил в произошедшем президента Сирии Башара Асада, так как правительственные войска тогда освобождали город от террористов. В качестве доказательств использовался ролик благотворительной организации «Белые каски», на котором врачи якобы спасали гражданских от отравляющих веществ. 14 апреля того же года США нанесли по республике массированный ракетный удар.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО. Россия также назвала атаку в сирийской Думе постановкой иностранных спецслужб.
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Комментарии1 
Теги:
Ближний Восток , В мире , Башар Асад , ОЗХО , Госдума , Сирия
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